Non puoi permetterti di aspettare ore e ore per sapere se una pipeline critica non funziona o se un set di dati non verrà consegnato. Purtroppo, gli strumenti di monitoraggio dei dati e le soluzioni reattive di osservabilità tradizionali spesso portano alla violazione degli accordi sul livello di servizio dei dati (SLA).

IBM Databand offre la gestione degli incidenti di dati da un unico pannello di controllo, per consentirti di vedere, rispondere e risolvere tutti gli incidenti relativi ai dati senza dover passare da una schermata all'altra. Crea avvisi personalizzati su mancate consegne di dati, modifiche impreviste allo schema e anomalie a livello di colonna, inoltra gli avvisi a tutti gli stakeholder dei dati in tempo reale e crea workflow di comunicazione intelligente per risolvere la causa principale dei problemi di qualità dei dati.