Trova le vulnerabilità con l'AI. Correggile con Concert Protect.
Man mano che i volumi di esposizione crescono e i workflow rimangono disconnessi, le organizzazioni possono bloccarsi in modalità di risposta, spendendo sforzi solo per mantenere i sistemi stabili. IBM Concert Protect aiuta i team a gestire questo volume crescente utilizzando una correzione basata sull'AI, passando da un triage reattivo a operazioni continue e orientate al rischio. Riunisce i segnali in tutto lo stack per identificare ciò che è a rischio e ciò che conta di più. Ciò consente ai team di stabilire le priorità e di rimediare su larga scala, intervenendo prima che i problemi raggiungano la produzione.
Correggi le vulnerabilità nel momento della creazione del codice
Rileva vulnerabilità, segreti e rischi di dipendenza direttamente nel workflow degli sviluppatori con Secure Coder. Grazie agli insight in tempo reale, in-IDE e alle correzioni guidate, i team possono risolvere i problemi al momento della loro creazione, riducendo le rielaborazioni e prevenendo i rischi a valle.
Dai priorità ai rischi e accelera la correzione
Unifica le informazioni di esposizione tra codice, infrastruttura e runtime per identificare i rischi con il maggiore impatto sul business. Concert correla i risultati in tutto il tuo patrimonio di applicazioni per accelerare il triage e la correzione continua, aiutando i team a ridurre i rischi come parte dei workflow di sviluppo e operazioni quotidiani.
Automatizza l'applicazione di patch su larga scala
Orchestra workflow di correzione delle patch in ambienti ibridi per ridurre le finestre di esposizione e il sovraccarico operativo. Accelera i cicli di patch con workflow automatizzati a loop chiuso integrati nei sistemi esistenti.
Mantieni la conformità continua
Monitorare costantemente le applicazioni rispetto alle politiche organizzative e normative per ridurre la deriva di conformità e migliorare la prontezza agli audit durante tutto il ciclo di vita del software. Automatizza i workflow di governance tra i team di sviluppo e operazioni.
Previeni le interruzioni di servizio correlate ai certificati.
Previeni le interruzioni e riduci il rischio operativo con visibilità centralizzata sui certificati SSL/TLS, monitoraggio delle scadenze e workflow automatizzati di correzione.
Riduci i rischi della supply chain del software
Identifica la dipendenza open source e i rischi della supply chain del software nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo con visibilità continua su componenti di terze parti, vulnerabilità ed esposizione delle licenze.
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