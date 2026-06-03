IBM Concert Protect

Trova le vulnerabilità con l'AI. Correggile con Concert Protect.

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Rendering 3D astratto di una sfera blu intersecata da un disco ovale traslucido inclinato su uno sfondo chiaro

Comprendere il rischio in modo olistico. Gestire la sicurezza in modo diverso.

Man mano che i volumi di esposizione crescono e i workflow rimangono disconnessi, le organizzazioni possono bloccarsi in modalità di risposta, spendendo sforzi solo per mantenere i sistemi stabili. IBM Concert Protect aiuta i team a gestire questo volume crescente utilizzando una correzione basata sull'AI, passando da un triage reattivo a operazioni continue e orientate al rischio. Riunisce i segnali in tutto lo stack per identificare ciò che è a rischio e ciò che conta di più. Ciò consente ai team di stabilire le priorità e di rimediare su larga scala, intervenendo prima che i problemi raggiungano la produzione.
Funzionalità chiave

Correggi le vulnerabilità nel momento della creazione del codice

Rileva vulnerabilità, segreti e rischi di dipendenza direttamente nel workflow degli sviluppatori con Secure Coder. Grazie agli insight in tempo reale, in-IDE e alle correzioni guidate, i team possono risolvere i problemi al momento della loro creazione, riducendo le rielaborazioni e prevenendo i rischi a valle.

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Schermata di correzione di Concert Protect Exposure

Dai priorità ai rischi e accelera la correzione

Unifica le informazioni di esposizione tra codice, infrastruttura e runtime per identificare i rischi con il maggiore impatto sul business. Concert correla i risultati in tutto il tuo patrimonio di applicazioni per accelerare il triage e la correzione continua, aiutando i team a ridurre i rischi come parte dei workflow di sviluppo e operazioni quotidiani.

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Schermata dei rischi di Concert Protect Prioritize

Automatizza l'applicazione di patch su larga scala

Orchestra workflow di correzione delle patch in ambienti ibridi per ridurre le finestre di esposizione e il sovraccarico operativo. Accelera i cicli di patch con workflow automatizzati a loop chiuso integrati nei sistemi esistenti.

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Schermata di correzione delle vulnerabilità di Concert Protect

Mantieni la conformità continua

Monitorare costantemente le applicazioni rispetto alle politiche organizzative e normative per ridurre la deriva di conformità e migliorare la prontezza agli audit durante tutto il ciclo di vita del software. Automatizza i workflow di governance tra i team di sviluppo e operazioni.

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Schermata realizzata per la pagina di gestione della conformità dell'applicazione

Previeni le interruzioni di servizio correlate ai certificati.

Previeni le interruzioni e riduci il rischio operativo con visibilità centralizzata sui certificati SSL/TLS, monitoraggio delle scadenze e workflow automatizzati di correzione.

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Interfaccia utente del prodotto Concert for Z per la gestione dei certificati

Riduci i rischi della supply chain del software

Identifica la dipendenza open source e i rischi della supply chain del software nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo con visibilità continua su componenti di terze parti, vulnerabilità ed esposizione delle licenze.

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Schermata del prodotto di analisi della composizione del software Concert
Risorse

Insight aggiuntivi per decisioni informate

Esplora le demo, la documentazione, la formazione e gli insight degli esperti per imparare, valutare e ottenere più valore da IBM Concert.
Automazione basata su AI per la resilienza delle applicazioni
Cinque pratiche dimostrate per allineare sviluppo, sicurezza e operazioni.
La guida alla sicurezza Shift-Left
Come integrare la sicurezza nella codifica e costruire fasi per individuare i problemi prima che diventino costosi.
Webinar di IDC e IBM
Decision-Making at Machine Scale: How Agentic AI is Evolving Observability.
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Scopri come Concert può migliorare il tuo business.

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