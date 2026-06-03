Man mano che i volumi di esposizione crescono e i workflow rimangono disconnessi, le organizzazioni possono bloccarsi in modalità di risposta, spendendo sforzi solo per mantenere i sistemi stabili. IBM Concert Protect aiuta i team a gestire questo volume crescente utilizzando una correzione basata sull'AI, passando da un triage reattivo a operazioni continue e orientate al rischio. Riunisce i segnali in tutto lo stack per identificare ciò che è a rischio e ciò che conta di più. Ciò consente ai team di stabilire le priorità e di rimediare su larga scala, intervenendo prima che i problemi raggiungano la produzione.