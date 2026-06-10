IBM Concert Secure Coder (in anteprima tecnica)

Intelligenza del rischio integrata nel codice per lo sviluppo potenziato dall'AI

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Uomo che lavora con una configurazione multi-monitor in un ufficio

Codice più veloce, maggiore esposizione ai rischi

L'AI sta accelerando lo sviluppo del software a una velocità senza precedenti. IBM Concert Secure Coder integra l'intelligence sui rischi direttamente nel workflow degli sviluppatori, aiutando le aziende a ridurre i rischi e mantenendo al contempo la velocità.

Secure Coder offre visibilità sui rischi prima del commit, così come consigli guidati per la correzione all'interno dell'IDE, estendendo IBM Concert all'intero sviluppo software sicuro.

Secure Coder aiuta i team a identificare vulnerabilità, dipendenze insicure e configurazioni errate man mano che vengono introdotte, dando priorità a ciò che conta di più e guidando gli sviluppatori verso le correzioni giuste in tempo reale. Connesso a IBM Concert, offre visibilità unificata e correzione automatica per l'intero l'SDLC, riducendo il debito tecnico, rafforzando la conformità e migliorando la resilienza del software.

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Rilevamento dei rischi IDE integrato

Identifica vulnerabilità, segreti, configurazioni errate e componenti open source rischiosi direttamente all'interno dei workflow degli sviluppatori, evidenziando i problemi in tempo reale durante la scrittura del codice, così da consentirne la risoluzione prima che raggiungano le richieste di pull o le pipeline. Anticipando il rilevamento delle problematiche nelle prime fasi del processo di sviluppo, i team riducono le attività di rilavorazione, accelerano la correzione e mantengono elevata la velocità di sviluppo senza compromettere la sicurezza.

Un rapporto di analisi del codice da Kubescape che indica gli errori di sicurezza all'interno di un file TypeScript

Correzione basata su AI

Fornisce consigli di correzione sensibili al contesto con spiegazioni chiare direttamente nel workflow dello sviluppatore, consentendo ai team di comprendere e risolvere rapidamente i problemi in tutta sicurezza. Le opzioni controllate di risoluzione automatica aiutano ad accelerare la correzione mantenendo al contempo visibilità, fiducia e governance.

Schermata di una scansione di sicurezza che identifica una vulnerabilità CWE-614

Intelligence sulla supply chain del software

Identifica CVE noti e segnala dipendenze vulnerabili direttamente all'interno del workflow, aiutando gli sviluppatori a comprendere il rischio nel contesto e ad agire rapidamente. Raccomanda inoltre versioni e alternative più sicure, favorendo decisioni più rapide e sicure senza rallentare lo sviluppo.

Un'interfaccia dashboard di sicurezza per uno spazio di lavoro di codice chiamato "my-vscode-project"

Visibilità unificata

Collega i risultati a livello di codice al contesto dell'applicazione, offrendo ai team una visione chiara e in tempo reale del livello di rischio lungo tutto il ciclo di sviluppo. Collegando i rischi all'impatto aziendale, aiuta le organizzazioni a misurare l'efficacia dello shift left e a dare priorità a ciò che conta di più.

Un riepilogo "Sicurezza per gli sviluppatori" dalla piattaforma IBM Concert che evidenzia le metriche chiave relative a vulnerabilità e rischi

Andare oltre la scansione post-commit

Gli strumenti tradizionali identificano i problemi dopo il commit del codice, creando attriti e ritardi. Secure Coder fornisce informazioni fruibili sui rischi già nelle prime fasi del ciclo di vita.
Sintesi dei rischi prima del commit all'interno dell'IDE
Agisci sui rischi senza lasciare il workflow.
Assegnazione delle priorità allineata al contesto aziendale e all'impatto sul business
Comprendi l'impatto sulla resilienza e sul tempo di attività.
Workflow integrati per la correzione
Allinea sviluppo, SRE e sicurezza intorno al rischio condiviso.
Governance e tracciabilità pronte per l'audit
Ottieni visibilità e governance a livello aziendale.

Secure Coder aiuta le organizzazioni a:

  • Risolvere i problemi nelle prime fasi del ciclo di vita
  • Ridurre i costi delle rilavorazioni e della sicurezza
  • Migliorare la produttività degli sviluppatori
  • Rafforzare la conformità con una tracciabilità pronta per l'audit
  • Allineare sviluppo, SRE e sicurezza intorno al rischio condiviso
Fasi successive

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