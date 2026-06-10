L'AI sta accelerando lo sviluppo del software a una velocità senza precedenti. IBM Concert Secure Coder integra l'intelligence sui rischi direttamente nel workflow degli sviluppatori, aiutando le aziende a ridurre i rischi e mantenendo al contempo la velocità.

Secure Coder offre visibilità sui rischi prima del commit, così come consigli guidati per la correzione all'interno dell'IDE, estendendo IBM Concert all'intero sviluppo software sicuro.

Secure Coder aiuta i team a identificare vulnerabilità, dipendenze insicure e configurazioni errate man mano che vengono introdotte, dando priorità a ciò che conta di più e guidando gli sviluppatori verso le correzioni giuste in tempo reale. Connesso a IBM Concert, offre visibilità unificata e correzione automatica per l'intero l'SDLC, riducendo il debito tecnico, rafforzando la conformità e migliorando la resilienza del software.