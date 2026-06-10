Intelligenza del rischio integrata nel codice per lo sviluppo potenziato dall'AI
L'AI sta accelerando lo sviluppo del software a una velocità senza precedenti. IBM Concert Secure Coder integra l'intelligence sui rischi direttamente nel workflow degli sviluppatori, aiutando le aziende a ridurre i rischi e mantenendo al contempo la velocità.
Secure Coder offre visibilità sui rischi prima del commit, così come consigli guidati per la correzione all'interno dell'IDE, estendendo IBM Concert all'intero sviluppo software sicuro.
Secure Coder aiuta i team a identificare vulnerabilità, dipendenze insicure e configurazioni errate man mano che vengono introdotte, dando priorità a ciò che conta di più e guidando gli sviluppatori verso le correzioni giuste in tempo reale. Connesso a IBM Concert, offre visibilità unificata e correzione automatica per l'intero l'SDLC, riducendo il debito tecnico, rafforzando la conformità e migliorando la resilienza del software.
Identifica vulnerabilità, segreti, configurazioni errate e componenti open source rischiosi direttamente all'interno dei workflow degli sviluppatori, evidenziando i problemi in tempo reale durante la scrittura del codice, così da consentirne la risoluzione prima che raggiungano le richieste di pull o le pipeline. Anticipando il rilevamento delle problematiche nelle prime fasi del processo di sviluppo, i team riducono le attività di rilavorazione, accelerano la correzione e mantengono elevata la velocità di sviluppo senza compromettere la sicurezza.
Fornisce consigli di correzione sensibili al contesto con spiegazioni chiare direttamente nel workflow dello sviluppatore, consentendo ai team di comprendere e risolvere rapidamente i problemi in tutta sicurezza. Le opzioni controllate di risoluzione automatica aiutano ad accelerare la correzione mantenendo al contempo visibilità, fiducia e governance.
Identifica CVE noti e segnala dipendenze vulnerabili direttamente all'interno del workflow, aiutando gli sviluppatori a comprendere il rischio nel contesto e ad agire rapidamente. Raccomanda inoltre versioni e alternative più sicure, favorendo decisioni più rapide e sicure senza rallentare lo sviluppo.
Collega i risultati a livello di codice al contesto dell'applicazione, offrendo ai team una visione chiara e in tempo reale del livello di rischio lungo tutto il ciclo di sviluppo. Collegando i rischi all'impatto aziendale, aiuta le organizzazioni a misurare l'efficacia dello shift left e a dare priorità a ciò che conta di più.