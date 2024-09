Un'aggiunta perfetta al software distribuito o alle offerte SaaS. Advanced Support fornisce una gestione prioritaria dei casi e obiettivi di riduzione dei tempi di risposta in aggiunta al software e all'assistenza di base.

Un'opzione ideale quando la versione del software in uso si avvicina alla data di fine supporto. L'Extended Support ti dà più tempo per migrare a una versione supportata più recente.

Supporto prolungato

L'opzione migliore per chi ha in esecuzione l'ultima versione supportata di un software ritirato dal mercato. Il Sustained Support offre fino a 5 anni aggiuntivi per pianificare il futuro.

Scopri di più