In IBM Cloud vogliamo che tu abbia soluzioni di pagamento che si allineino al tuo budget e ai tuoi obiettivi, ed è per questo che abbiamo pensato a IBM Cloud Reservations: provisioning di capacità avanzata a tariffe ridotte per la pianificazione a lungo termine. IBM Cloud Reservations è ideale per le organizzazioni con workload sostenuti, in particolare per quelle che cercano di risolvere i problemi di capacità e disponibilità del cloud. È inoltre prezioso per le aziende che si avvicinano per la prima volta al cloud e che hanno cicli di procurement interni da uno a tre anni, potendo così beneficiare di risparmi immediati senza dover affrontare un ingente pagamento iniziale. Ti aiutiamo a creare un ambiente di budgeting più prevedibile.