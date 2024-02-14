Riduci la spesa con prezzi scontati prenotando la capacità in anticipo.
In IBM Cloud vogliamo che tu abbia soluzioni di pagamento che si allineino al tuo budget e ai tuoi obiettivi, ed è per questo che abbiamo pensato a IBM Cloud Reservations: provisioning di capacità avanzata a tariffe ridotte per la pianificazione a lungo termine. IBM Cloud Reservations è ideale per le organizzazioni con workload sostenuti, in particolare per quelle che cercano di risolvere i problemi di capacità e disponibilità del cloud. È inoltre prezioso per le aziende che si avvicinano per la prima volta al cloud e che hanno cicli di procurement interni da uno a tre anni, potendo così beneficiare di risparmi immediati senza dover affrontare un ingente pagamento iniziale. Ti aiutiamo a creare un ambiente di budgeting più prevedibile.
Risparmia fino al 60% su soluzioni selezionate scegliendo un periodo di 1 anno rispetto ai cicli di fatturazione on-demand con pagamento in base al consumo.
La tua capacità a disposizione quando e dove ne hai bisogno. IBM Cloud Reservations garantisce la capacità nella zona di disponibilità e nel data center di tua scelta per tutta la durata del contratto.
Converti la tua attuale soluzione on-demand in termini di fatturazione e contratto IBM Cloud Reservations. Aggiungi o rimuovi eventuali soluzioni compatibili alla tua prenotazione.
Riduci le spese fino al 60% con le prenotazioni di capacità dei Virtual Server per 1 o 3 anni. La capacità di connessione viene fatturata mensilmente, è garantita e non richiede alcun pagamento anticipato.
Blocca un prezzo più basso per i tuoi server bare metal con un contratto di 1 anno.
Risparmia fino al 35% con un contratto di 1 anno o fino al 55% con un contratto di 3 anni.
Scopri come iniziare con la capacità riservata su IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Scopri come iniziare con i prezzi a termine del contratto su IBM Cloud Bare Metal Server (classico).
Scopri come iniziare con la capacità riservata su IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
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