IBM Cloud Reservations

Riduci la spesa con prezzi scontati prenotando la capacità in anticipo.

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Illustrazione dello storage cloud con vari punti di connessione e linee

In IBM Cloud vogliamo che tu abbia soluzioni di pagamento che si allineino al tuo budget e ai tuoi obiettivi, ed è per questo che abbiamo pensato a IBM Cloud Reservations: provisioning di capacità avanzata a tariffe ridotte per la pianificazione a lungo termine. IBM Cloud Reservations è ideale per le organizzazioni con workload sostenuti, in particolare per quelle che cercano di risolvere i problemi di capacità e disponibilità del cloud. È inoltre prezioso per le aziende che si avvicinano per la prima volta al cloud e che hanno cicli di procurement interni da uno a tre anni, potendo così beneficiare di risparmi immediati senza dover affrontare un ingente pagamento iniziale. Ti aiutiamo a creare un ambiente di budgeting più prevedibile.
Benefici
Donna che usa un laptop e sorride
Riduzione dei costi

Risparmia fino al 60% su soluzioni selezionate scegliendo un periodo di 1 anno rispetto ai cicli di fatturazione on-demand con pagamento in base al consumo.
Ingegnere IT accanto al server aperto nel data center
Capacità garantita

La tua capacità a disposizione quando e dove ne hai bisogno. IBM Cloud Reservations garantisce la capacità nella zona di disponibilità e nel data center di tua scelta per tutta la durata del contratto.
Uomo d'affari in città seduto su una panchina
Flessibilità per convertire la distribuzione

Converti la tua attuale soluzione on-demand in termini di fatturazione e contratto IBM Cloud Reservations. Aggiungi o rimuovi eventuali soluzioni compatibili alla tua prenotazione.
Soluzioni per IBM Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Riduci le spese fino al 60% con le prenotazioni di capacità dei Virtual Server per 1 o 3 anni. La capacità di connessione viene fatturata mensilmente, è garantita e non richiede alcun pagamento anticipato.

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IBM Cloud Bare Metal Servers su infrastruttura classica

Blocca un prezzo più basso per i tuoi server bare metal con un contratto di 1 anno.

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IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Risparmia fino al 35% con un contratto di 1 anno o fino al 55% con un contratto di 3 anni.

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Risorse per IBM Cloud Reservations
Illustrazione di piattaforme con laptop, cloud, server dati e icone
Documentazione di IBM Cloud Virtual Server for VPC

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Primo piano di un Bare Metal Server
IBM Cloud Bare Metal Servers (classici)

Scopri come iniziare con i prezzi a termine del contratto su IBM Cloud Bare Metal Server (classico).

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Primo piano di un Bare Metal Server con cablaggio intrecciato
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

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