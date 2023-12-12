Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM è una raccolta di best practice del settore per la configurazione sicura di sistemi IT, software e reti. La guida di riferimento è informata dai controlli CIS che mappano ad altri framework di sicurezza, tra cui HIPAA, la famiglia ISO 27000, NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS e altri. IBM Cloud supporta lo sviluppo di benchmark CIS.



Report e altra documentazione