L'elaborazione manuale di documenti quali fax, PDF ed e-mail è dispendiosa in termini di tempo e denaro, oltre a essere soggetta a errori.



IBM Sterling Document Conversion Services converte i documenti non strutturati come fax, e-mail e documenti PDF in formato EDI o in un altro formato strutturato, offrendo un'alternativa elettronica alle inefficienti transazioni manuali.