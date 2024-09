Secondo un sondaggio di IDC del 2019, “oltre il 33% delle organizzazioni utilizza ancora moduli manuali e fax per le proprie transazioni commerciali.” La conversione manuale di tali transazioni in EDI (Electronic Data Interchange) è costosa, dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori.



IBM® Sterling Document Conversion Services converte documenti non strutturati, ad esempio fax, e-mail e PDF, in un formato EDI o in un altro formato strutturato, offrendo un'alternativa elettronica a questi tipi di transazioni manuali inefficienti.