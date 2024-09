Le normative di conformità per il commercio elettronico, il processo di verifica e le imposte sono in continua evoluzione, con regole diverse per ciascun paese. Sono necessari più fornitori con diverse competenze. In che modo è possibile tenere traccia?

IBM® Sterling eInvoicing consente alle aziende di semplificare e automatizzare il commercio elettronico e i processi di fatturazione per soddisfare le normative fiscali per più paesi attraverso un'unica rete aziendale.

Automatizza i processi aziendali e la conformità a livello fiscale, utilizzando standard di integrazione globali per supportare la conformità degli acquirenti e dei fornitori in un'unica soluzione, mantenendo al contempo il rispetto delle normative fiscali in evoluzione. Ottieni maggiore sicurezza e verifica con le firme digitali richieste, l'archiviazione e l'autorizzazione delle autorità fiscali.