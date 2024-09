La tua attività probabilmente dipende da centinaia di applicazioni in vari team. Questi possono essere sistemi standardizzati, applicazioni personalizzate, applicazioni SaaS, applicazioni mobili, sensori IoT, ecc. e sono probabilmente distribuiti in più posizioni, ad esempio on-premise nonché su più cloud pubblici e privati.

Tuttavia, le applicazioni presentano i dati in diversi formati come JSON, SOAP e formati di messaggi specifici del settore, come Swift, EDI, ecc. L'uso di protocolli come messaggistica, HTTP, servizi Web, REST, ecc. può rappresentare una sfida, perché bisogna garantire che le applicazioni possano comunicare con velocità, sicurezza e flessibilità.

App Connect aiuta a connettere e trasformare in modo rapido e sicuro applicazioni e dati per integrare l'azienda, abilitare l'automazione e ottenere il massimo valore dai dati aziendali.