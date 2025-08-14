Potenzia gli agenti AI utilizzando i dati Z: presentazione dell'integrazione Zero Copy di IBM® Z e Salesforce Data Cloud

13 agosto 2025
Nonostante disponga di una miniera d'oro di informazioni, tra cui registri dei clienti, transazioni finanziarie, insight operativi e decenni di dati storici, la maggior parte delle organizzazioni continua a sottoutilizzare i dati. Secondo Seagate e D&B, il 68% dei dati aziendali rimane poco analizzato nella maggior parte delle organizzazioni e fino all'82% delle aziende è vincolato dai silos di dati. Il successo delle iniziative di AI generativa dipende dalla capacità delle aziende di accedere, gestire e sfruttare i propri dati aziendali per modelli AI e analisi approfondite.
Queste barriere non solo limitano l'innovazione, ma riducono anche il ROI delle iniziative AI. In effetti, le aziende che monetizzano efficacemente dati affidabili e di alta qualità ottengono quasi il doppio del ROI dall'AI, il 9% rispetto al 4,8%. Il messaggio è chiaro: sbloccare il valore dei dati aziendali non è più facoltativo; è essenziale per ottenere un vantaggio competitivo nell'era dell'AI.
Ecco perché stiamo portando la potenza di IBM watsonx, IBM Z Mainframe, IBM® Data Gate for watsonx e la tecnologia Salesforce Zero Copy in prima linea nell'innovazione aziendale. Questa integrazione tra IBM watsonx.data e Salesforce Data Cloud rappresenta un importante passo avanti nel modo in cui le organizzazioni possono attivare i propri dati in modo sicuro, efficiente e senza la necessità di spostamenti complessi di dati.
Per anni, le aziende si sono affidate a IBM Z per potenziare le operazioni mission-critical in tutti i settori, da quello bancario e assicurativo a quello sanitario e governativo. Le aziende di tutto il mondo utilizzano il mainframe per ospitare i loro dati transazionali più preziosi. Ma l'accesso a tali dati per le moderne applicazioni AI richiede tradizionalmente processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) costosi, lenti e inclini alla duplicazione.
Con Zero Copy File Federation, questo paradigma cambia: IBM Data Gate for watsonx consente alle organizzazioni di portare i loro preziosi dati IBM Z in IBM watsonx.data, il data lakehouse aperto e ibrido per l'AI.
La perfetta integrazione zero copy di watsonx.data con Salesforce Data Cloud, resa possibile dall'open Apache Iceberg, consentirà inoltre a entrambe le piattaforme di accedere e interpretare virtualmente i dati aziendali in tempo reale. Il risultato è una potente base per i dati di Z e Salesforce che possono essere utilizzati per innovativi casi d'uso di agentic AI, sbloccare nuove possibilità per automazione intelligente e coinvolgimento del cliente.
Non si tratta solo di accesso ai dati, ma di consentire azioni intelligenti. Combinando i dati essenziali del mainframe con i dati di interazione del cliente di Salesforce, le aziende possono costruire informazioni in tempo reale alimentate dall'AI per un coinvolgimento più personalizzato e proattivo con i clienti e workflow ottimizzati.
Con questa integrazione, Agentforce di Salesforce può attingere in modo sicuro agli storage dei dati sul mainframe e ai dati strutturati in IBM® Db2 for z/OS o altri database mainframe per comprendere istantaneamente la storia, le preferenze e il sentimento di un cliente. Il risultato? Risoluzioni più rapide, consigli più intelligenti e conversazioni più significative.
Questa integrazione tra IBM e Salesforce sta già sbloccando potenti casi d'uso in tutti i settori. Federando i dati del mainframe in Salesforce Data Cloud, le aziende possono attivare insight che in precedenza erano intrappolate nei silos. Ecco 4 casi d'uso trasformativi:
Uno degli aspetti più potenti di questa partnership è che non richiede la sostituzione dell'infrastruttura esistente. I clienti IBM possono continuare a fare affidamento sulla resilienza e sulla sicurezza di IBM Z acquisendo nuove funzionalità di attivazione tramite Salesforce. È vantaggioso per tutti: preservare l'integrità dei sistemi ibridi abbracciando l'agilità dell'AI moderna.
"Questa partnership con Salesforce e la potenza di Zero Copy rappresentano un enorme beneficio per i nostri clienti comuni", ha affermato Edward Calvesbert, Vice President, Product Management presso watsonx Platform. "Si tratta di consentire alle aziende di abbattere finalmente i silos di dati e sfruttare tutto il potenziale di tutti i loro dati per l'AI, senza l'onere di migrazioni di dati complesse. Stiamo abilitando un futuro in cui nuovi insight vengono sbloccati senza problemi e i processi aziendali critici vengono automatizzati".
In IBM, ci impegniamo a costruire un ecosistema di dati aperto e connesso; uno in cui i dati fluiscano liberamente e in modo sicuro tra le piattaforme, e in cui l'AI sia fondata sulla fiducia e sulla trasparenza. Questa partnership con Salesforce è una testimonianza di questa visione.
Insieme, aiutiamo le aziende ad andare oltre i silos di dati e a entrare in un futuro in cui i dati lavorano in modo più efficace, intelligente e veloce. L'obiettivo è sempre stato lo stesso: promuovere l'innovazione, migliorare le esperienze dei clienti e sbloccare nuovo valore aziendale.
Partecipa al nostro prossimo webinar con i leader di IBM e Salesforce mentre esploriamo come Zero Copy sta rimodellando l'AI aziendale.