Potenzia gli agenti AI utilizzando i dati Z: presentazione dell'integrazione Zero Copy di IBM® Z e Salesforce Data Cloud

Nonostante disponga di una miniera d'oro di informazioni, tra cui registri dei clienti, transazioni finanziarie, insight operativi e decenni di dati storici, la maggior parte delle organizzazioni continua a sottoutilizzare i dati. Secondo Seagate e D&B, il 68% dei dati aziendali rimane poco analizzato nella maggior parte delle organizzazioni e fino all'82% delle aziende è vincolato dai silos di dati. Il successo delle iniziative di AI generativa dipende dalla capacità delle aziende di accedere, gestire e sfruttare i propri dati aziendali per modelli AI e analisi approfondite.

Queste barriere non solo limitano l'innovazione, ma riducono anche il ROI delle iniziative AI. In effetti, le aziende che monetizzano efficacemente dati affidabili e di alta qualità ottengono quasi il doppio del ROI dall'AI, il 9% rispetto al 4,8%. Il messaggio è chiaro: sbloccare il valore dei dati aziendali non è più facoltativo; è essenziale per ottenere un vantaggio competitivo nell'era dell'AI.

Ecco perché stiamo portando la potenza di IBM watsonx, IBM Z Mainframe, IBM® Data Gate for watsonx e la tecnologia Salesforce Zero Copy in prima linea nell'innovazione aziendale. Questa integrazione tra IBM watsonx.data e Salesforce Data Cloud rappresenta un importante passo avanti nel modo in cui le organizzazioni possono attivare i propri dati in modo sicuro, efficiente e senza la necessità di spostamenti complessi di dati.