Annunciamo DataPower Nano Gateway e API Developer Studio: due grandi passi verso un futuro di agentic AI orientato agli sviluppatori

Gli analisti di settore continuano a sottolineare la rapidità con cui i footprint del software si stanno espandendo e quanto siano centrali le piattaforme API per tale crescita. Forrester definisce la gestione delle API una capacità fondamentale nella sua più recente valutazione Wave, a testimonianza del ruolo strategico della categoria per le imprese. IDC evidenzia anche l'esplosiva ascesa dello sviluppo di applicazioni moderne (con la gen AI nel mix), prevedendo una massiccia proliferazione di app e API nei prossimi anni.

Questo ritmo di crescita introduce delle opportunità ma anche dei rischi. Via via che le API si moltiplicano e proliferano, gli sviluppatori devono affrontare una crescente complessità e le aziende faticano a mantenere l'innovazione sicura e governata. In questo contesto, i vincitori saranno coloro che semplificano i workflow degli sviluppatori, incorporano sicurezza e governance per impostazione predefinita e scalano con sicurezza negli ambienti ibridi. Ed è proprio qui che si inseriscono i due annunci riportati qui di seguito.