Annunciamo DataPower Nano Gateway e API Developer Studio: due grandi passi verso un futuro di agentic AI orientato agli sviluppatori

API Connect è la nostra piattaforma di API management end-to-end che aiuta i team a creare, gestire, proteggere e socializzare le API in ambienti ibridi, con l'assistenza dell'AI lungo tutto il ciclo di vita.
Le aziende fanno a gara a modernizzarsi, dimostrando al contempo un chiaro ROI grazie all'AI. Le API sono al centro di questa realtà: il modo in cui app, dati e agenti si connettono, governano e scalano.
Siamo lieti di presentare due nuove funzionalità che avvicinano questa visione agli sviluppatori di API, agli architetti e ai leader tecnologici:
Questi progressi, che stiamo introducendo all'interno di API Connect, diventano ancora più potenti se utilizzati nel contesto di IBM webMethods Hybrid Integration, poiché offrono una governance uniforme e un'agentic AI che amplifica sia le esperienze di creazione che di esecuzione.
Gli analisti di settore continuano a sottolineare la rapidità con cui i footprint del software si stanno espandendo e quanto siano centrali le piattaforme API per tale crescita. Forrester definisce la gestione delle API una capacità fondamentale nella sua più recente valutazione Wave, a testimonianza del ruolo strategico della categoria per le imprese. IDC evidenzia anche l'esplosiva ascesa dello sviluppo di applicazioni moderne (con la gen AI nel mix), prevedendo una massiccia proliferazione di app e API nei prossimi anni.
Questo ritmo di crescita introduce delle opportunità ma anche dei rischi. Via via che le API si moltiplicano e proliferano, gli sviluppatori devono affrontare una crescente complessità e le aziende faticano a mantenere l'innovazione sicura e governata. In questo contesto, i vincitori saranno coloro che semplificano i workflow degli sviluppatori, incorporano sicurezza e governance per impostazione predefinita e scalano con sicurezza negli ambienti ibridi. Ed è proprio qui che si inseriscono i due annunci riportati qui di seguito.
DataPower Nano Gateway è un gateway di nuova generazione progettato per workload cloud-native. Funziona insieme alle applicazioni, offrendo agli sviluppatori il controllo diretto sul traffico delle API, sulla sicurezza e sulle policy alla service boundary, in modo che possano muoversi velocemente senza attendere team centralizzati.
Abbiamo già dotato le aziende di potenti gateway: il Federated API Gateway, che offre una visibilità completa e una governance uniforme su tutte le API, ovunque vengano eseguite, affinché le organizzazioni possano scalare l'innovazione in tutta sicurezza, e l'AI Gateway, che centralizza il controllo delle API AI per sbloccare in modo sicuro decisioni più intelligenti e accelerare i risultati aziendali.
Ora stiamo introducendo DataPower Nano Gateway, che offre runtime individuali leggeri, implementati a livello di prodotto API, per una scalabilità precisa e l'isolamento dei guasti, oltre a un’impronta ridotta e all'avvio rapido per consentire l’auto-scaling e la tolleranza ai guasti.
I clienti dell'anteprima ci dicono che DataPower Nano Gateway è "facile da usare, veloce e pronto per il cloud", esattamente l'esperienza che gli sviluppatori si aspettano.
Nelle convalide interne, DataPower Nano Gateway dimostra un avvio in millisecondi, una latenza a una cifra in millisecondi e un'impronta misurata in decine di MB, ovvero la combinazione desiderata per servizi collocati e ad alto rendimento.
"Necessitiamo di una gestione API che sia sicura, scalabile e che non ci rallenti. Dateci il controllo senza il caos", dice uno dei principali insight di un utente API, ripetuto spesso nelle nostre conversazioni sul campo.
Utilizza DataPower Nano Gateway per proteggere monoliti o microservizi e ridurre gli effetti del "vicino rumoroso", isolando il traffico in prossimità del workload.
API Developer Studio unifica la creazione di API, policy e test, tutti gestiti come codice, per garantire velocità, coerenza e collaborazione. È progettato per soddisfare le esigenze degli sviluppatori ovunque si trovino (app web, desktop o plug-in IDE), mantenendo al contempo la governance a portata di mano.
Troppo spesso la progettazione delle API, la configurazione delle policy e i test risiedono in strumenti separati. Ciò significa cambio di contesto, passaggi di consegne e deriva. Con API Developer Studio, ottieni la proprietà end-to-end in un'unica esperienza (vista della forma o del codice), con controllo delle versioni e CI/CD fin dall'inizio.
Le risposte dall'anteprima privata convalidano fortemente la nostra direzione, evidenziando il potere del flusso di creazione unificato e la flessibilità di trattare tutto come codice.
La combinazione di DataPower Nano Gateway e API Developer Studio di API Connect cambia il modello operativo per i team delle API:
L'introduzione dell'agentic AI è un obiettivo principale di IBM webMethods Hybrid Integration e include la creazione di AI gateway, l'accelerazione della gestione del ciclo di vita degli MCP e l'utilizzo di tecnologie IBM come watsonx. Approfondisci qui alcuni di questi ultimi progressi.
Siamo orgogliosi di annunciare che API Connect è stato insignito del premio Innovator of the Year agli API Awards 2025, parte di API World, che riconosce le innovazioni nel settore dei microservizi e delle API.
Vuoi vedere DataPower Nano Gateway e API Developer Studio in API Connect?