Il chip Telum è pronto per il cloud-native ed è progettato per supportare l'efficienza delle operazioni con applicazioni in container e ambienti come Kubernetes e Red Hat® OpenShift®. Il chip supporta l'integrazione con cloud pubblici come AWS, Azure e IBM® Cloud e offre la flessibilità necessaria per l'implementazione di workload in ambienti ibridi e multicloud . Inoltre, le sue funzionalità di scalabilità elastica supportano la regolazione dinamica dei workload per gestire le fluttuazioni della domanda, contribuendo al contempo a garantire prestazioni elevate.