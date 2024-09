I team Client Engineering e Technical Sales di IBM hanno collaborato con il cliente, partendo dall'esplorazione degli scenari aziendali, per ricercare i migliori percorsi di implementazione. Hanno affrontato i problemi delle basi dell'implementazione dell'AI, risolvendoli gradualmente dai più semplici ai più complessi, sfruttando le soluzioni di AI generativa di IBM in combinazione con la soluzione di integrazione delle applicazioni IBM Cloud Pak for Integration. In poco più di due mesi, IBM ha aiutato X-POWER a creare una knowledge base intelligente di domande e risposte a livello aziendale. Questa knowledge base ha utilizzato IBM watsonx Assistant per creare un'"interfaccia intelligente di domande e risposte" come assistente intelligente per fornire un accesso front-end e funzionalità di comprensione semantica. Allo stesso tempo, IBM Watson Discovery è stato scelto come strumento per la comprensione e il recupero dei documenti, in grado di eseguire analisi semantiche approfondite e recuperare le parole chiave in base alle query degli utenti. Inoltre, IBM watsonx.ai è stato integrato per migliorare la precisione delle risposte e fornire un'esperienza di interazione personalizzata.