Negli ultimi 2 anni, oltre 100 nuovi professionisti sono entrati a far parte dell'organizzazione Chief Information Officer (CIO) di IBM per gestire l'ambiente IBM® Z . Per questo motivo, l'organizzazione CIO ha cercato dei modi per facilitare il processo di onboarding e promuovere una cultura dell'apprendimento che fosse di supporto per i nuovi utenti, per consentire loro di lavorare in modo indipendente nelle attività aziendali quotidiane.

Inoltre, considerando che 67 delle aziende Fortune 100 utilizzano il mainframe come piattaforma principale, la CIO Organization ha visto l'opportunità di ampliare i propri orizzonti di apprendimento. L'obiettivo era far sì che i professionisti IBM Z acquisissero sicurezza e autonomia, senza dover dipendere troppo dagli esperti in materia (SME), che avrebbero potuto quindi concentrarsi su attività più strategiche.

Inoltre, lavorando presso CIO Organization, questi professionisti avrebbero potuto sviluppare competenze mainframe molto richieste prima di assumere ruoli negli IBM Technology Expert Labs o posizioni a contatto con i clienti tramite il programma di rotazione aziendale. Questo programma mira ad aiutare i partecipanti ad acquisire le competenze ricercate dai datori di lavoro.