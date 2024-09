Il giorno della gara, ti svegli presto e controlli il meteo: condizioni perfette per una giornata di sci di fondo. Fai velocemente una colazione leggera in hotel e poi ti dirigi verso l'arena Vasaloppet. E quando arrivi, l'atmosfera è elettrizzante. Tu—e tutti i corridori presenti—vi state inserendo in un quadro di storia nazionale che si estende per secoli.

Al momento dell'iscrizione all'evento, ti viene consegnata un'etichetta RFID da attaccare allo scarpone da sci e un'ora dopo inizia la gara. Si radunano le forze e si procede lungo lo storico percorso della Vasaloppet. Durante il viaggio, l'etichetta viene riconosciuta dai sensori presenti lungo il percorso, che tracciano il tempo e consentono di associare le foto e i video dell'evento alla propria esperienza personale.

Dopo varie lunghe ore di sforzo estenuante, si supera il traguardo. Mentre si festeggia il traguardo raggiunto, il sistema Vasastory avvia un timer di 30 minuti. Ci si cambia e si mangia un boccone veloce. E mentre finalmente inizi a rilassarti e a ripensare alla giornata trascorsa, il tuo telefono ti avvisa che hai una nuova e-mail.

La apri e ricevi le congratulazioni dell'organizzazione Vasaloppet e ti viene fornito un link alla tua Vasastory personale.

"La maggior parte delle nostre gare sono lunghe", spiega Berndt. "Quindi i singoli momenti possono a volte perdersi nell'intera esperienza, ed è per questo che abbiamo progettato Vasastory per guidare i corridori durante l'intera giornata."

La storia inizia con i dettagli del giorno: mappe dei percorsi, informazioni meteo e foto dell'area di partenza. Poi si sposta l'attenzione sulla gara stessa, seguendo i progressi del partecipante durante l'evento e condividendo gli orari dei checkpoint e le foto di accompagnamento fino al traguardo.

"Condividiamo anche delle curiosità che collegano gli atleti che partecipano alla gara alla nostra ricca storia insieme a statistiche generali sulla loro gara individuale", aggiunge Berndt. “Quanti sono i partecipanti? Chi sono stati i vincitori per le categorie maschile e femminile? Cose di questo tipo. E in base allo storico delle loro gare, forniamo anche dei suggerimenti su quale prossima sfida ogni partecipante dovrebbe prendere in considerazione”.

Dal lancio, Vasaloppet continua a migliorare la sua soluzione Vasastory, aggiungendo medaglie digitali per i corridori che hanno completato il percorso e rendendo più facile la condivisione della storia sui social media.

"Abbiamo dei piani pazzeschi", continua Berndt. "Stiamo cercando di consentire ai partecipanti di caricare un file GPX [GPS Exchange Format] dallo smartwatch o da altri dispositivi per condividere una cronologia dei percorsi più dettagliata e ricca di sfumature. Stiamo anche valutando come possiamo aprire Vasastory ai nostri partner e sponsor e come potremmo utilizzarlo per fornire servizi aggiuntivi ai partecipanti".