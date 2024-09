L'idea di Alzibar era di democratizzare i dati finanziari di ULMA Packaging in modo che i dirigenti, i responsabili dei settori di attività (LOB) e i responsabili delle filiali potessero accedere rapidamente a informazioni precise e aggiornate per guidare il processo decisionale. Questo lavoro richiedeva la standardizzazione e l'automazione di tutti i sistemi di gestione finanziaria dell'azienda tramite tecnologie digitali.

Senza esitazione, Alzibar si è rivolto a LKS per ricevere assistenza. Oltre a fornire competenze industriali e informatiche, LKS aveva costruito relazioni di lunga data con ULMA Packaging. Il team ha compreso le problematiche uniche e complesse legate al consolidamento delle finanze multinazionali.



"Per noi, LKS è più di un fornitore. È un partner”, commenta Alzibar. “Ci conosciamo da più di 10 anni e capiscono perfettamente l'azienda, la nostra cultura e il modo in cui ci muoviamo, e questo per noi è estremamente importante. Nel mio dipartimento abbiamo molto lavoro e solo sei persone. LKS è in grado di reagire molto velocemente a tutte le nostre esigenze".



LKS ha aiutato Alzibar e il suo team a sviluppare e implementare una piattaforma Cognos che includa le seguenti soluzioni integrate dall'AI:



Soluzione IBM Planning Analytics per la pianificazione, il budgeting e la previsione

Software IBM Cognos Controller per chiusura, consolidamento e reporting

Soluzione di business intelligence di IBM Cognos Analytics per la preparazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati

Supportate da un'infrastruttura on-premise, le soluzioni si integrano perfettamente tra loro, con ERP, CRM, HRMS e altri sistemi utilizzati dai LOB e dalle filiali di ULMA Packaging, unificando le funzioni finanziarie dell'azienda su un'unica piattaforma. "A differenza di altri fornitori di soluzioni tecnologiche, IBM offre una suite completa di strumenti in tutti i settori della finanza", spiega Alzibar.

LKS ha contribuito a portare avanti questo complesso progetto per diversi anni in modo che ULMA Packaging potesse continuare a soddisfare i continui requisiti operativi e normativi, inclusa la creazione di report finanziari mensili e annuali.



Dopo aver completato la trasformazione, ULMA Packaging è in grado di fornire ai decisori una fonte affidabile di dati finanziari di alta qualità. "Abbiamo abbattuto i confini dei dipartimenti e ora disponiamo di un'unica origine dati, un'unica fonte affidabile, per tutta l'azienda", spiega Alzibar. L'azienda ha inoltre standardizzato i processi utilizzando i flussi di lavoro automatizzati integrati nella soluzione Cognos.



Grazie a un accesso ai dati più rapido e ai processi recentemente semplificati, il team Finance and Internal Control può completare rapidamente report tempestivi a livello aziendale. Inoltre, il consiglio di amministrazione può visualizzare le metriche e gli insight sulle prestazioni finanziarie su una dashboard interattiva di business intelligence con schede di valutazione dettagliate create da LKS utilizzando lo strumento IBM Planning Analytics Workspace.



Inoltre, il team di Alzibar ha creato molte altre schede di valutazione personalizzate che forniscono ai manager informazioni e analisi dettagliate su specifici dati finanziari aziendali, come le prestazioni di vendita, gli acquisti e i centri di costo e l'efficienza della forza lavoro.



“ULMA Packaging ha numerose attività e stabilimenti produttivi in tutto il mondo,” spiega Andrés Bedia, Commercial Manager di LKS FS&C. “Quando pianifica i budget annuali, ogni entità commerciale deve stimare non solo cosa e quanto venderà nel prossimo anno, ma anche quanto spenderà per produrre attrezzature, compensare i lavoratori e così via. C'è bisogno di informazioni molto dettagliate e accurate”.