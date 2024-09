Ubico, un IBM Business Partner, ha soddisfatto le esigenze di Trinity presentandogli, nella tecnologia IBM watsonx Assistant, tutti gli strumenti necessari per sviluppare un sistema intelligente in grado di comprendere e rispondere alle richieste degli utenti in modo rapido ed efficiente. La soluzione sviluppata comprendeva la formazione di un bot conversazionale basato su IBM watsonx Assistant, che attualmente interagisce con i visitatori del sito web, rispondendo a oltre 120 domande da parte degli utenti. L'implementazione ha comportato anche il caricamento graduale di tutte le domande frequenti nelle risposte del servizio clienti. Il sistema è costantemente monitorato per identificare qualsiasi interazione o richiesta degli utenti precedentemente non rilevata, il tutto in modo rapido e fluido. Grazie alla sua capacità di apprendere e migliorare nel tempo e di interpretare il linguaggio naturale, l'assistente virtuale diventerà sempre più efficiente e preciso nel fornire risposte e assistenza. L'assistente virtuale comprende le domande degli utenti in modo molto efficace e fornisce risposte in modo totalmente autonomo, il tutto proteggendo la privacy. Infatti, il team di sviluppo Ubico ha lavorato con estrema cura per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti, e tutti i dati personali sono protetti e trattati in conformità con le attuali normative sulla protezione dei dati.