Diventando un Business Partner IBM, Tetherfi ha iniziato a coordinarsi con i team di progettazione IBM per rielaborare il proprio portafoglio di offerte per soddisfare le richieste non solo di questa grande RFP, ma anche di eventuali future implementazioni basate su cloud.

"Abbiamo fatto un lungo brainstorming per capire in che modo le nostre soluzioni avrebbero dovuto funzionare nel cloud," ricorda Binny. "Ed è stato preziosissimo lavorare con il team IBM Cloud. Il loro obiettivo non era semplicemente venderci qualcosa. Volevano capire davvero come funzionavano le nostre applicazioni e tradurle in un ambiente cloud. Non è stato solo un passaggio e uno spostamento."

Uno strumento che ha visto un'ampia adozione basata su cloud — soprattutto a causa della pandemia COVID-19 — è l'offerta Secure Work From Home di Tetherfi (link esterno a ibm.com). Poiché numerose aziende hanno richiesto rapidamente una nuova soluzione per il lavoro da remoto, Tetherfi ha potuto offrire questa soluzione con tempi di configurazione accelerati. Ad oggi, l'azienda è in grado di fornire circa il 40% delle sue soluzioni attraverso il nuovo modello ibrido, con l'intenzione di migrare un numero ancora maggiore di applicazioni su cloud nell'immediato futuro.

"Ci stiamo muovendo passo dopo passo, componente dopo componente," aggiunge Binny. "Stiamo costruendo container e implementando tutto in Red Hat OpenShift. Stiamo scrivendo diversi microservizi. Abbiamo introdotto Kafka per essere sicuri che le cose siano strettamente collegate. Stiamo offrendo il meglio di entrambi i mondi con soluzioni on-premise e cloud."