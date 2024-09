Come primo passo, SPL stava cercando di digitalizzare e automatizzare i workflow chiave, in particolare l'elaborazione degli ordini, che si basavano su e-mail e immissione manuale dei dati. Inoltre, con l'aumento delle vendite e la crescita dei volumi di produzione, l'elaborazione dei report finanziari richiedeva troppo tempo, riducendo gli insight gestionali. Dal punto di vista tecnico, con l'aumento dell'impronta dei data center, dei consumi energetici e dei workload per la manutenzione IT, è cresciuta la pressione per ridurre le spese generali, anche se è aumentato il desiderio di nuove funzionalità.

Per affrontare le sfide, SPL ha deciso di implementare una nuova infrastruttura IT progettata per raggiungere obiettivi di capacità, funzionalità e flessibilità. Al contempo, l'azienda ha scelto di spostare le applicazioni SAP esistenti da SAP ECC a SAP S/4HANA, offrendo operazioni aziendali completamente integrate che potevano contribuire a incrementare l'efficienza e a sostenere gli obiettivi di crescita.

Hemant Pandit commenta: "Laddove altri fornitori proponevano più server per supportare i nostri workload SAP, IBM ha dimostrato che le loro soluzioni potevano ospitare i nostri workload di produzione, le applicazioni, il nostro database e un ambiente di sviluppo su un solo server. Questo approccio ha rappresentato un'opportunità per ridurre notevolmente l'impronta del nostro data center e semplificare la gestione dei nostri sistemi IT. Inoltre, avendo utilizzato l'infrastruttura IBM System i per oltre un decennio, sapevamo anche che potevamo fidarci di IBM per la fornitura delle soluzioni robuste, affidabili e flessibili utili a espandere la nostra attività".

SPL ha implementato le sue nuove soluzioni SAP S/4HANA su un singolo server IBM Power Systems S824 che esegue SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com). Per massimizzare l'utilizzo dei server, SPL utilizza IBM PowerVM® per creare più ambienti virtuali, ottimizzati per ciascuna applicazione.

Isha Raina aggiunge: "Abbiamo deciso di eseguire le nostre applicazioni SAP su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, in quanto ciò ci avrebbe aiutato a garantire prestazioni costantemente elevate e a proteggere i nostri sistemi da tempo di inattività non pianificato. Insieme alla funzione Virtual Persistent Memory in IBM PowerVM, il sistema operativo SUSE ci aiuta a riavviare rapidamente i nostri sistemi in seguito a patch e aggiornamenti."

SPL ha inoltre implementato IBM FlashSystem 5000 per memorizzare dati di backup di SAP S/4HANA e altri dati critici delle applicazioni, tra cui e-mail e dati di file non strutturati. Per aumentare la resilienza, SPL ha installato un Cisco MDS 16 GB SAN Switch insieme al suo storage array IBM.

Hemant Pandit continua: "Siamo rimasti colpiti dallo storage IBM FlashSystem; esegue il backup del nostro ampio database SAP S/4HANA in modo incredibilmente rapido, liberando tempo per implementare backup di sistema più frequenti, rafforzando la continuità aziendale. Lo switch Cisco MDS migliora la resilienza del sistema riducendo i punti di errore nel nostro ambiente di storage, fornendoci anche un massimo di 12 porte per il collegamento di dispositivi aggiuntivi, semplificando l'espansione del nostro storage se ci serve aumentare la capacità".

Isha Raina aggiunge: "Sapendo che IBM e Cisco collaborano a stretto contatto come partner strategici, eravamo fiduciosi che le soluzioni e le competenze combinate di entrambe le aziende avrebbero fornito i migliori risultati per SPL a lungo termine e avrebbero contribuito a far progredire la nostra attività".

Per accelerare l'implementazione, SPL ha fatto leva sull'aiuto del suo business partner a lungo termine Intellect Bizware, che ha aiutato l'azienda a configurare e implementare SAP S/4HANA. IBM Systems Lab Services ha inoltre aiutato SPL a distribuire ed effettuare il provisioning dei dispositivi IBM Power System S824 e IBM FlashSystem 5000 per raggiungere prestazioni ottimali.

Isha Raina afferma: "Il team IBM Systems Lab Services ha dedicato il tempo necessario a comprendere la nostra infrastruttura unica e ha lavorato a stretto contatto con il nostro partner Intellect Bizware per garantire che potessimo rendere operativo il nostro hardware IBM il prima possibile. IBM Systems Lab Services ha fatto un ottimo lavoro, raccogliendo tutti i dati necessari per l'aggiornamento dell'hardware, aiutandoci a raggiungere le best practice durante l'installazione, assicurandoci che tutti i nostri requisiti fossero soddisfatti e assicurando che l'implementazione funzionasse in modo fluido".

Con il supporto di IBM e Intellect Bizware, SPL è riuscita a migrare il proprio ambiente SAP a SAP S/4HANA in tre mesi e poi è diventata operativa con le nuove soluzioni IBM e SAP dopo un periodo di accettazione da parte degli utenti di un mese.