L'implementazione iniziale di IBM SevOne NPM di Spark si è concentrata sulla rete principale dell'azienda, che include le offerte voce e dati. Oggi, la soluzione IBM SevOne NPM monitora oltre 385.000 oggetti in quella rete centrale, oltre a oltre 20.000 oggetti nella rete Internet globale di Spark. Inoltre, l'azienda continua a implementare IBM SevOne NPM per i clienti Managed Data della sua business unit Spark Digital, dove la soluzione diventerà il sistema di raccolta principale che gestirà dashboard delle prestazioni sia interne che rivolte ai clienti.

Con una raccolta completa dei dati, una visibilità totale della rete e funzioni di reportistica potenti ma facili da usare, la soluzione IBM SevOne NPM soddisfa e spesso supera le aspettative del team Spark.

"In tutte le nostre implementazioni finora, non abbiamo riscontrato un singolo dispositivo che non potesse essere sottoposto a polling o una metrica che non potesse essere acquisita dalla soluzione SevOne", aggiunge Prowse. "Data la natura diversificata e notevolmente complessa del nostro ambiente di rete, lo abbiamo trovato davvero straordinario."

Per quanto riguarda il consolidamento, Spark è in grado di sostituire cinque strumenti NPM legacy con il software IBM SevOne NPM. Con la sostituzione di alcuni di questi strumenti, Spark ha già ridotto le OpEx eliminando le licenze software, la manutenzione e altri costi associati. L'azienda ha inoltre ridotto i costi di capitale non dovendo sostituire o aggiornare le apparecchiature che gli strumenti NPM legacy richiedevano.

Il consolidamento ha anche ridotto il tempo impiegato dai membri del personale per assemblare dati e report dai vari sistemi. Ora i team interni dispongono di dashboard dettagliate che mostrano dati storici e in tempo reale sulle prestazioni, mentre i clienti aziendali hanno accesso immediato a dashboard e report personalizzati per soddisfare le loro esigenze.

Sulla base del successo delle sue implementazioni iniziali, Spark ha intenzione di espandere l'uso di IBM SevOne NPM. Un'importante POC è già in corso nella rete mobile di Spark, un'area strategica per l'azienda a causa del suo potenziale di crescita, e altre espansioni sono in programma.