In precedenza, quando uno dei suoi volumi SAN esauriva lo spazio, Devereux doveva affrontare un'interruzione del sistema di tre ore. Dopo aver implementato IBM SevOne NPM, il team di Shurer's ha creato un report SAN per mostrare l'attività della settimana precedente, così hanno notato un'anomalia: una linea su un grafico che stava chiaramente tendendo al rialzo. Ancora una volta, un volume SAN si stava rapidamente riempiendo di capacità.

"Questa volta, con SevOne in azione, abbiamo rilevato il problema SAN con tre ore di anticipo, invece di avere un'interruzione di tre ore", racconta Sutton.

Quando IBM SevOne NPM è stato installato per la prima volta, il team ha notato, tramite scarti ed errori su una porta, che il server di backup utilizzava il driver predefinito di Microsoft Windows anziché il driver che ritenevano fosse ottimale per la propria configurazione. Ciò faceva sì che i cicli di backup richiedessero più tempo del previsto.

"Sommare tutte queste piccole cose insieme costa tempo e denaro", afferma Sutton. "Con SevOne stimiamo di riuscire a risolvere il 40% dei problemi prima che si verifichi un impatto significativo sull'utente finale. Prima di SevOne, quella percentuale era quasi pari a zero".

Anche il team IT di Devereux ha apprezzato la facilità di generazione di report e grafici. Sutton, ad esempio, ha creato dei report per risolvere problemi specifici. "Seleziono un oggetto, scelgo un indicatore, premo il pulsante di rimozione e in pochissimo tempo posso avere un report con una mezza dozzina o più di grafici", afferma. "Non ho mai lavorato con una soluzione che consentisse di creare report significativi così velocemente".

"Utilizziamo i report per aiutarci a decidere quali avvisi potrebbero essere utili", continua Sutton. "Organizziamo regolarmente riunioni di riepilogo degli avvisi per lavorare insieme allo scopo di individuare modelli e ottimizzare i nostri avvisi. Con l'implementazione di SevOne, il numero di incidenti prevenibili è diminuito. Il team ora utilizza dati di base molto più ricchi e accurati, che forniscono informazioni migliori per prendere decisioni".

Shurer aggiunge: "In precedenza, dedicavamo una quantità significativa di tempo per cercare di capire cosa fosse andato storto. Perdevamo un'opportunità perché la nostra energia veniva utilizzata per scoprire le cause sottostanti. Ora, abbiamo più insight".

Questi risultati positivi della piattaforma IBM SevOne NPM sono solo l'inizio per Devereux. Con meno tempo necessario per combattere gli incendi, il team IT, che comprende 33 dipendenti presso la sede centrale e 22 amministratori locali a livello nazionale, può dedicarsi nuovamente all'innovazione e al monitoraggio proattivo. Shurer spera di raggiungere due obiettivi in particolare: migliorare la sicurezza e compiere un passaggio ponderato e calcolato al cloud.

"La sicurezza è un problema importante per gli operatori sanitari", afferma Shurer. "SevOne ci consente di concentrarci in modo più proattivo sulla sicurezza, in quanto non dobbiamo investire molto tempo nella risoluzione dei problemi relativi alle prestazioni."

Un altro obiettivo per il team Devereux è l'integrazione degli avvisi IBM SevOne NPM con il sistema di emissione dei ticket dell'help desk. Una volta completato il processo di revisione e messa a punto degli avvisi, l'obiettivo è utilizzare il sistema di ticketing per monitorare i problemi di prestazioni della rete fino alla risoluzione.

Il team Devereux è rimasto impressionato dalla natura intuitiva della soluzione e afferma che può incorporare facilmente i servizi nel proprio flusso di lavoro. "Vorrei che ogni azienda operasse come fa SevOne", osserva Sutton. "Hanno reso l'implementazione molto più semplice."

"Ora per noi è molto più semplice estendere la soluzione in autonomia", aggiunge Shurer. “In effetti, i nostri FTE (equivalenti a tempo pieno) esistenti ora hanno più tempo per innovare".

Sutton conclude: "Dall'impegno iniziale con SevOne, e dal nostro rapporto continuo, ci sentiamo sicuri che se abbiamo un problema, verrà risolto".