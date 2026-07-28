Costruire una piattaforma di coinvolgimento intelligente che offra alle sedi il controllo completo sugli insight dei clienti, promuovendo al contempo una crescita misurabile del business
Stadi, aeroporti e località di intrattenimento generano milioni di interazioni con i clienti ogni giorno. Tuttavia, a differenza delle aziende digitali, raramente capiscono cosa succede tra l'acquisto del biglietto e la partenza. Una volta che i clienti entrano nella sede, l'identità, la posizione, le transazioni e gli eventi operativi vengono disconnessi, limitando la personalizzazione, l'efficienza operativa e la crescita dei ricavi. I destinatari più giovani si aspettano esperienze personalizzate, offerte in tempo reale e una navigazione senza attriti. La stessa intelligenza fluida nell'esperienza online. Eppure la maggior parte dei gestori di locali non ha visibilità sui propri clienti nel mondo reale. Sistemi di fedeltà, piattaforme di biglietteria, terminali POS e app mobili operano in silos. Un cliente potrebbe prenotare un biglietto tramite un sistema, ricevere un'offerta promozionale tramite un altro e fare il check-in tramite un terzo, acquistare un hot dog utilizzando un altro sistema senza una comprensione unificata di chi sia, dove si trovi o di cosa abbia bisogno.
L'impatto è reale. Le strutture perdono opportunità di guadagno: non possono personalizzare le offerte per i singoli clienti, prevedere chi potrebbe partecipare a un evento o misurare cosa spinge le persone a tornare. Il personale agisce in modo reattivo piuttosto che proattivo. Gli sponsor ricevono impressioni ma nessuna prova dell'impatto. E le sedi sono bloccate nelle relazioni con i fornitori, incapaci di possedere i dati dei clienti che generano.
Con l'intensificarsi della concorrenza, dai servizi di streaming, all'intrattenimento domestico e in altri luoghi, la capacità di offrire esperienze intelligenti e personalizzate sul momento è diventata un imperativo aziendale.
Spark Compass ha visto una possibilità diversa: e se le sedi fisiche potessero offrire la stessa personalizzazione, intelligenza in tempo reale e comprensione dei clienti che i canali digitali avevano raggiunto?
Spark Compass è partita da un insight: le piattaforme di customer intelligence esistenti sono state progettate per gli ambienti digitali. Ma i luoghi fisici funzionano in modo diverso. Il contesto, il luogo, l'ora, la densità della folla e le dinamiche degli eventi cambiano costantemente. Ciò che serve è un'intelligence in tempo reale che comprenda le esigenze immediate di ogni cliente.
La soluzione richiedeva un'architettura diversa. Spark Compass ha unificato oltre 100 moduli con fonti di dati, app mobili, sistemi di fidelizzazione, servizi di localizzazione, dati sulle transazioni e segnali in tempo reale in un'unica visione coerente del cliente. Invece di costringere le sedi ad adottare a sistemi proprietari, la piattaforma è stata costruita su API aperte e infrastrutture hybrid cloud, garantendo che le sedi mantenessero la proprietà e il controllo dei propri dati. Il sistema continua a catturare dati mentre gli utenti interagiscono con essi. In un caso, sono stati raccolti oltre 140 milioni di dati comportamentali reali da un destinatario di soli 22.000 utenti attivi in un campus universitario.
Invece di sostituire i sistemi esistenti delle location, Spark Compass ha costruito una piattaforma aperta e modulare che collega e integra i dati attraverso il percorso del cliente, consentendo alle organizzazioni di mantenere il controllo sui propri investimenti di tecnologia. Questa architettura consente alle sedi di unificare i dati frammentati, applicare l'AI in tempo reale e attivare insight senza ricostruire l'ecosistema esistente.
Ecco come funziona:
Immagina un tifoso che arriva in uno stadio. Prima dell'ingresso, i dati dei biglietti e della fidelizzazione stabiliscono il suo profilo. Mentre si sposta all'interno della sede, i segnali di posizione e attività aggiornano il profilo in tempo reale. L'AI consiglia il percorso più rapido per raggiungere il posto, offre uno sconto personalizzato durante l'intervallo e aiuta il personale della sede ad anticipare le esigenze operative in base al movimento della folla. Ogni interazione viene acquisita, misurata e utilizzata per migliorare le esperienze future.
Attraverso la fan app abilitata Spark Compass, i moduli di gestione delle sedi attivati e delle campagne, IBM watsonx.data Fornisce una base unificata, consolidando i dati frammentati dei clienti in una singola fonte affidabile in tempo reale. IBM watsonx.ai alimenta il livello di intelligence, suggerendo raccomandazioni personalizzate fornite tramite la piattaforma Spark Compass, prevedendo il comportamento dei clienti e consentendo il processo decisionale in tempo reale. IBM watsonx Orchestrate consente sia la guida conversazionale sia l'orchestrazione automatizzata del workflow. Quando viene formulata una raccomandazione, il sistema Spark Compass attiva automaticamente l'azione giusta (inviare un'offerta, aggiornare la segnaletica, avvisare il personale). E IBM watsonx.governance integrato aiuta a garantire che queste esperienze basate sull'AI rimangano trasparenti, conformi e affidabili, con la supervisione dei modelli AI, dell'utilizzo dei dati dei clienti e delle decisioni automatizzate. Ciò offre a Spark Compass una base governata per scalare l'intelligence in tempo reale, aiutando al contempo le sedi a mantenere la sovranità digitale sui dati dei clienti.
Lo stack tecnologico di IBM ha permesso a Spark Compass di concentrarsi sulla customer intelligence, fornendo al contempo la scalabilità, la governance e l'orchestrazione di livello aziendale necessarie per supportare ambienti fisici complessi. Il risultato è stata una piattaforma che eliminava i silos, permetteva la personalizzazione in tempo reale e, cosa fondamentale, dava ai locali il controllo sul loro asset più prezioso: un'intelligence completa dei clienti che potevano misurare, possedere e su cui agire immediatamente.
I risultati hanno superato le aspettative. Le sedi hanno raggiunto tassi di coinvolgimento superiori al 75%, più del triplo dei tipici benchmark di settore. Una conversione dell'88%, con visitatori che camminano fisicamente per gli isolati della città in risposta alle offerte fornite da campagne basate sulla posizione, ha dimostrato la capacità della piattaforma di stimolare il comportamento nel mondo reale. In altri sedi, la partecipazione è cresciuta del 21%, con un aumento aggiuntivo di prodotti in negozio di uno sponsor di oltre il 15%.
Ma la trasformazione operativa fu altrettanto significativa. Il personale della struttura ora può prevedere le preferenze dei clienti prima del loro arrivo. I team addetti agli stand del cibo hanno ottimizzato l'inventario in base alla domanda prevista. I team operativi hanno utilizzato le informazioni sul flusso della folla per modificare il personale e migliorare l'esperienza degli ospiti. Il marketing è passato da una personalizzazione basata sulle campagne a una personalizzazione basata sui dati e continua. Gli sponsor hanno ottenuto un ROI misurabile legato al comportamento reale dei clienti, non alle impressioni.
I team che un tempo operavano in modo indipendente, nel marketing, nelle operazioni, nei chioschi e nella sicurezza, ora condividono una visione unificata del percorso del cliente. Le decisioni sono diventate più rapide e sicure.
Oggi, Spark Compass è stato attivato e implementato in luoghi fisici, eventi e utilizzato in più campagne: stadi, tornei, per squadre e campionati, per marchi e prodotti, in aeroporti, retail e strutture ricettive, dimostrando che l'intelligenza in tempo reale, la comunicazione basata su azioni ed eventi e la proprietà degli utenti finali possono coesistere su scala aziendale. Dando alle aziende la proprietà della propria customer intelligence anziché bloccarla all'interno di sistemi disconnessi, Spark Compass ha creato una base per l'innovazione continua, poiché l'AI diventa centrale per ogni esperienza del cliente.
Spark Compass è un'azienda di tecnologia basata su AI che trasforma le esperienze del cliente nel mondo fisico attraverso l'intelligence contestuale. Con sede in California, Spark Compass aiuta organizzazioni di sport, ospitalità, retail e turismo a offrire un coinvolgimento personalizzato e in tempo reale, basato su dove si trovano i clienti, cosa fanno e ciò di cui hanno bisogno in quel momento. La piattaforma consente alle sedi di misurare, ottimizzare e possedere l'intero percorso del cliente.
© Copyright IBM Corporation Luglio, 2026
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.