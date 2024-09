Sopra Steria ha scelto le soluzioni IBM watsonx Assistant, IBM Watson Language Translator, IBM Watson Natural Language Understanding e IBM Watson Text to Speech come base IA per il motore dell'acceleratore intelligente del suo assistente virtuale. La maggior parte dei chatbot cerca di imitare le interazioni umane, il che può frustrare gli utenti quando si verifica un malinteso. Migliaia di aziende si affidano alla tecnologia IBM watsonx Assistant perché sa quando fornire una risposta, quando chiedere chiarimenti e quando indirizzare la domanda a un agente umano. La soluzione Watson Language Translator aiuta a tradurre le lingue straniere, mentre l'offerta Watson Natural Language Understanding supporta l'estrazione di informazioni complesse dalla query. Watson Text to Speech funziona con la soluzione IBM watsonx Assistant convertendo il testo scritto in audio naturale in diverse lingue e toni.

Per accelerare l'implementazione in più settori e ambienti di clienti, Sopra Steria ha potenziato la tecnologia IBM watsonx Assistant. "La nostra soluzione può essere implementata molto più velocemente di IBM Watsonx Assistant o di qualsiasi altro chatbot AI o assistente virtuale sul mercato", commenta Meyer. "Abbiamo creato un'interfaccia utente grafica molto intuitiva, quindi una volta configurato il sistema ed effettuato un po' di addestramento, gli utenti possono iniziare immediatamente a creare finestre di dialogo. Quando i potenziali clienti lo vedono per la prima volta, ne sono entusiasti perché è davvero semplice da usare."

Sopra Steria ha anche aggiunto un orchestratore e un'interfaccia front-end per gestire le finestre di dialogo, ha stabilito la connettività a sistemi esterni e ha introdotto funzionalità di salvataggio, ripristino e traduzione automatica. "La maggior parte dei nostri utenti parla francese e inglese, quindi la stessa finestra di dialogo deve essere disponibile in entrambe le lingue", afferma Meyer. "E abbiamo richieste speciali. Ad esempio, i dipartimenti di turismo e di polizia hanno bisogno del supporto in cinese, giapponese, russo, coreano, inglese e francese per accogliere i visitatori. Per questo abbiamo aggiunto al sistema un motore di traduzione che traduce le richieste in inglese, le fa elaborare da IBM Watsonx Assistant e traduce le risposte nella lingua madre dell'utente."

Il motore di accelerazione intelligente dell'assistente virtuale viene eseguito su IBM Cloud® ma può anche essere eseguito on-premise presso le sedi dei clienti. "Localizzare la soluzione on-premise ci consente di collegare facilmente le finestre di dialogo con i sistemi interni del cliente come quello di fatturazione, risorse umane e di gestione delle informazioni. Anche se la soluzione è completamente on-premise, è possibile accedervi ovunque perché è multicloud e pensata sia per il cloud privato che per quello pubblico", aggiunge Meyer.

Sopra Steria utilizza la tecnologia Red Hat® OpenShift® (link esterno a ibm.com) per creare e distribuire applicazioni per i dipendenti dell'azienda. Questa piattaforma Kubernetes multicloud leader di settore offre installazione automatizzata, aggiornamenti e gestione del ciclo di vita in tutto lo stack di contenitori su qualsiasi cloud. La piattaforma Red Hat OpenShift offre agli sviluppatori strumenti e applicazioni innovativi insieme agli ambienti sandbox per sperimentare e testare nuovi concetti. Inoltre, il provisioning, la gestione e la scalabilità automatizzati delle applicazioni consentono agli sviluppatori di Sopra Steria di concentrarsi sulla scrittura di codice per creare soluzioni innovative, come l'assistente virtuale dell'azienda.

Per supportare le istanze della sua soluzione di assistente virtuale intelligente e altri servizi gestiti, Sopra Steria utilizza la tecnologia Red Hat OpenShift per fornire assistenza automatizzata 24 ore su 24, risoluzione degli incidenti, implementazione rapida e funzionalità di sicurezza di livello aziendale.