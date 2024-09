Sei mesi dopo aver completato l'implementazione, Sompo Sigorta ha preso in considerazione l'impatto della soluzione. Ciò che ha scoperto è stato impressionante. In passato, l'organizzazione aveva difficoltà a misurare il tempo necessario per elaborare i documenti in entrata. Con la soluzione IBM, Sompo Sigorta può tenere traccia di ogni documento mentre si sposta all'interno dell'organizzazione. In effetti, la soluzione ha contribuito a ridurre di ben il 20% il tempo necessario al reparto operativo di Sompo Sigorta per presentare una richiesta di risarcimento.

La precedente carenza di insight sul processo di gestione dei documenti ha impedito a Sompo Sigorta di sviluppare o rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA). Oggi la situazione è cambiata notevolmente. "Ora abbiamo SLA per diversi reparti e diversi tipi di prodotti", afferma Yücesoy. "Abbiamo impostato il tempo di elaborazione ideale per tutti i tipi di documenti legali e relativi ai sinistri ed è diventato un KPI efficace poter misurare il miglioramento complessivo del servizio clienti."

Sebbene la Turchia non abbia ancora adottato la tecnologia cloud, la soluzione IBM garantisce che Sompa Sigorta sarà pronta quando arriverà il momento. Yücesoy prevede anche che un giorno l'azienda utilizzerà l'AI per semplificare ulteriormente l'elaborazione dei documenti. "Ci piacerebbe utilizzare IBM Watson per riconoscere oggetti nelle immagini. Ad esempio, l'utilizzo di foto per stabilire quale parte di un'auto è stata danneggiata in un incidente. L'AI può essere utilizzata in molte situazioni diverse nel settore assicurativo", conclude.