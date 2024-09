Può sembrare una filastrocca tradizionale, "qualcosa che sai, qualcosa che sei, qualcosa che hai": in realtà, si tratta dei principi fondamentali dell'autenticazione a più fattori (MFA). Il National Institute of Standards and Technology(NIST) (link esterno a ibm.com) definisce l'MFA come "un sistema di autenticazione che richiede più di un fattore specifico per la riuscita dell'autenticazione". Poiché una semplice password può sempre essere rubata, ottenere l'accesso a fronte di una protezione a due fattori si rivela molto più difficile. Per Software AG, l'aggiunta di questo ulteriore livello di sicurezza era fondamentale.

Nicole Ritchie, Director of Product Marketing per Adabas & Natural spiega: "Abbiamo il compito di supportare grandi aziende che eseguono applicazioni mission-critical su IBM zSystems nel modo più sicuro possibile e con la massima disponibilità. L'aggiunta dell'MFA al nostro processo ci aiuta a fornire una gestione più sicura degli accessi e offrire tranquillità per i servizi che forniamo ai nostri utenti finali e ai loro utenti finali".

La strategia di sicurezza di Software AG è multilivello. Oltre alla migrazione all'MFA, l'azienda ha adottato una crittografia dei dati più rigorosa, per difendersi dagli attacchi e agevolare la conformità in tutte le regioni. Durante la serie di webinar ISV zSecurity di IBM, Jürgen Lind, Senior Director of Product Management di Software AG, si affida a un'analogia: "Implementare la crittografia senza un accesso sicuro è come installare una nuova recinzione senza cancello. E l'accesso sicuro senza crittografia è come un cancello senza recinzione” (link esterno a ibm.com). Per questo, Software AG sta implementando una strategia olistica di sicurezza mainframe.

Hans-Georg Saftig, Director for A&N R&D Mainframe Infrastructure di Software AG, aggiunge: "Siamo il primo anello di una lunga catena di responsabilità in materia di cybersecurity. Abbiamo bisogno di offrire strumenti efficaci ai nostri sviluppatori, che stanno creando nuove funzioni e funzionalità per portare Adabas & Natural nel prossimo mezzo secolo. La nostra strategia deve fornire protezione per il maggior numero possibile di scenari, utilizzando metodi che possiamo espandere man mano che emergono nuove minacce".