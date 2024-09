L'MVP ha dimostrato:

Un miglioramento del 30% nell'accuratezza della categorizzazione e dell'assegnazione della priorità per i casi





Tempi di risoluzione 3 volte più rapidi per i problemi ricorrenti





Un aumento del 60% della risoluzione al primo contatto





Un tasso di accettazione del 97% da parte degli agenti

Il sistema può essere facilmente scalato per incorporare altre lingue e servire più mercati. Inoltre, può integrare senza soluzione di continuità ulteriori casi d'uso ed è compatibile con vari sistemi, come ServiceNow, Adobe e altri. Questa apertura è uno dei motivi principali per cui smart Europe ha scelto IBM watsonx. Il sistema consente un'implementazione fluida in vari reparti, come l'e-commerce, le vendite, il marketing, il post-vendita e la gestione dei prodotti.

"A smart Europe riteniamo che la tecnologia debba migliorare continuamente l'esperienza dei nostri clienti", afferma Aymen Ismail, Head of Customer Engagement Solutions. "La collaborazione con IBM ci consente non solo di semplificare le nostre operazioni, ma anche di portare un nuovo livello di personalizzazione e precisione a ogni interazione. Con la potenza dell'AI generativa, ci sforziamo di risolvere le sfide in modo più efficiente, rendendo ogni coinvolgimento del cliente più personalizzato e significativo."