Una volta implementata, la nuova soluzione consentirà ai clienti SingleStore e IBM di:

Avere un migliore controllo della qualità all'interno delle strutture di stoccaggio dell'impianto





Aumenta i ricavi e riduci i costi operativi





Migliorare l'inventario e la puntualità nelle consegne

“Il controllo qualità dello stoccaggio dei prodotti chimici è il problema principale e lo risolveremo con questa nuova soluzione IoT. Le temperature nelle strutture di stoccaggio dei nostri clienti si adatteranno automaticamente alle temperature corrette in base alla nuova soluzione che stiamo implementando con IBM", afferma Lochbihler. "I nostri clienti vengono quindi avvisati in automatico se le temperature di stoccaggio non rientrano in un range di sicurezza".



Insieme alla partnership, i venditori IBM possono includere la soluzione SingleStore come hub di dati cloud-native, ibrido, in tempo reale e storico nelle proposte di soluzioni per i clienti. I team IBM possono anche incorporare e rivendere SingleStore come un moderno livello dati per applicazioni ad alta intensità di dati, insieme a IBM Cloud Pak for Data.

"IBM e SingleStore stanno già offrendo soluzioni di cloud ibrido per i progetti di trasformazione digitale più impegnativi al mondo. " Abbiamo capito che la collaborazione con IBM sarebbe stata la cosa più naturale da fare per costruire questa moderna soluzione IoT per il nostro cliente", spiega Lochbihler. “Lavorando insieme, abbiamo scoperto di avere un'enorme proposta di valore per i nostri clienti in comune. Insieme otteniamo grandi risultati nell'abilitare la trasformazione digitale e le soluzioni data-driven presso i clienti".