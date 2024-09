Per trasformare la sua visione in realtà, Siemens HR, Global Shared Services e il reparto IT hanno emesso una richiesta di proposte (RFP) per una nuova soluzione HCM. Dopo un processo di valutazione approfondito, l'azienda ha determinato che le soluzioni Workday basate sul cloud, implementate da un team di esperti del settore e della tecnologia di IBM, erano la soluzione migliore per il suo target di trasformazione digitale.

"La nostra RFP comprendeva sia criteri funzionali HR che IT", commenta Reichert. "Dal punto di vista funzionale, cercavamo una soluzione che offrisse percorsi senza attriti per i casi d'uso più comuni delle risorse umane, sia per i dirigenti che per i dipendenti. Dal punto di vista IT, stavamo puntando a una soluzione che semplificasse i nostri requisiti di gestione, manutenzione e supporto, consentendo al nostro team Global Shared Services di dedicare più tempo ad attività a valore aggiunto. Di tutte le soluzioni che abbiamo preso in considerazione, siamo rimasti particolarmente colpiti da Workday Human Capital Management. La combinazione delle funzionalità HCM avanzate di Workday e della profonda esperienza di IBM in progetti HR simili su larga scala ci ha convinto che avremmo potuto raggiungere i nostri obiettivi per processi HR semplici e fornitura di servizi IT snelli."

Reichert prosegue: "Volevamo evitare i costi e la complessità del lavoro di integrazione manuale, quindi il fatto che Workday offra una suite di soluzioni completamente integrate, tra cui la gestione delle assenze, la retribuzione e la gestione dei talenti, tutte fornite dal cloud, è stato molto convincente. Durante l'RFP, la soluzione Workday ha superato di gran lunga gli altri fornitori anche in termini di esperienza utente, il che ci ha convinto che era la scelta ottimale. In particolare, la stretta relazione strategica tra una forza lavoro IBM certificata e Workday ci ha dato la certezza fin dall'inizio che il nostro team di progetto IBM avesse il know-how necessario per utilizzare al meglio queste nuove funzionalità mobili, aiutandoci a sostituire i processi cartacei locali e i sistemi HCM legacy, ad aumentare la flessibilità e a supportare le offerte HR globali."