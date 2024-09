Shanghai Changjiang Science and Technology Development Co. Ltd.

Nel 2017, il business partner IBM Shanghai Changjiang Science and Technology Development si è unito a IBM e ai dipartimenti di neurologia di tre importanti ospedali cinesi per sviluppare una piattaforma intelligente di valutazione e gestione dell'ictus. Idealmente, questo nuovo sistema sfrutterebbe la potenza dell'AI per individuare i soggetti ad alto rischio di ictus e supervisionare l'intero ciclo di vita del trattamento, dalla diagnosi al trattamento fino al follow-up riabilitativo.

Ora, man mano che i centri medici e gli ospedali aggiungono nuove informazioni sui pazienti, un modello di screening integrato, creato con la tecnologia IBM Watson Studio, analizza la cartella clinica insieme a informazioni esistenti (cronologia degli esami, test chimici, analisi del sangue) confrontando questi dettagli con fattori di rischio noti. Se a un paziente viene diagnosticato un elevato livello di rischio di ictus, il sistema avvisa il medico appropriato, offrendo raccomandazioni terapeutiche in base alla probabilità di successo.



Ancora meglio, poiché i medici continuano a importare le cartelle cliniche dei pazienti e i risultati del trattamento, gli algoritmi predittivi saranno in grado di utilizzare il deep learning iterativo, migliorando la probabilità di un piano di trattamento di successo.



Il framework di analytics è stato inserito in un servizio web standard, che utilizza la soluzione IBM® API Connect per consentire l'integrazione semplificata in ospedali e altri sistemi medici. Shanghai Changjiang Science and Technology Development ha utilizzato anche la tecnologia IBM per creare un portale self-service per il proprio team di sviluppo di app al fine di semplificare il processo di sviluppo.



Inoltre, grazie a un maggiore accesso alle API necessarie, l'azienda ha ampliato ulteriormente la portata della soluzione. Creando un'app mobile che consentirebbe al grande pubblico di condurre autonomamente screening per l'ictus, Shanghai Changjiang Science and Technology Development consente ai pazienti di valutare e riconoscere i propri livelli di rischio. Per i pazienti che affrontano un rischio maggiore, l'app può offrire informazioni mediche supplementari e persino individuare offerte assicurative adeguate.



Per incoraggiare l'ampio uso della piattaforma di valutazione dell'ictus, IBM e Shanghai Changjiang Science and Technology Development hanno progettato la soluzione in modo che sia resa disponibile con modelli di fornitura cloud pubblici e privati.