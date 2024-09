Da quando ha ampliato la propria offerta cloud IaaS con IBM Power Systems e IBM Storage, Service Express è stata in grado di offrire ai clienti ambienti cloud ancora più flessibili e personalizzati, aumentando al tempo stesso i propri ricavi.

"Solo lo scorso anno abbiamo aumentato i nostri ricavi del 10% e prevediamo di sostenere una crescita organica fino al 10% su base annua," spiega Chris Smith. "IBM Power Systems e IBM Storage hanno contribuito a questo successo in quanto ci hanno consentito di espandere le nostre attività, innovare e servire più clienti."



Non solo Service Express si trova in una posizione migliore per crescere, ma l'azienda è ora in grado di creare e implementare nuovi ambienti cloud in meno di 48 ore ed è impegnata nel rispettare questo tempo di risposta come accordo sul livello di servizio.



"IBM Power Systems e IBM Storage, combinati con le soluzioni Red Hat, hanno notevolmente accelerato il tempo necessario per l'onboarding di un nuovo cliente in una piattaforma cloud dedicata," spiega Chris Smith. “In precedenza, ciò richiedeva un paio di settimane, mentre ora possiamo farlo nel giro di pochi giorni— a volte anche più velocemente, a seconda delle esigenze del cliente e dell'infrastruttura esistente.



“Di conseguenza, possiamo aiutare le aziende ad adattarsi rapidamente agli improvvisi cambiamenti del mercato, il che si è rivelato sempre più importante date le ulteriori pressioni esercitate dalla pandemia globale di coronavirus sulle imprese. Da quando abbiamo migliorato il nostro data center con IBM Power Systems, abbiamo aiutato un organo di stampa leader di settore a trasferire oltre 100 server fisici nel nostro cloud in meno di quattro settimane. Abbiamo inoltre migrato fino a 400 server per una delle principali banche del Regno Unito attraverso un'implementazione remota."

Oltre ad essere in grado di fornire ai clienti servizi ultra reattivi e condizioni di pagamento flessibili, le soluzioni IBM hanno aiutato Service Express a offrire un cloud computing all'avanguardia a un numero maggiore di aziende.

"La nostra stretta partnership con IBM svolge un ruolo importante nello sviluppo della nostra infrastruttura IT e dei servizi che siamo in grado di offrire ai nostri clienti," afferma Chris Smith. "Ad esempio, il consolidamento della nostra infrastruttura di storage in un ambiente software-defined con all flash storage ha contribuito a incrementare la sostenibilità ambientale dei nostri servizi riducendo i requisiti di spazio, energia e raffreddamento dei data center."



Avendo costruito il proprio data center primario di livello 4 tenendo conto della sostenibilità, Service Express prende sul serio l'impegno di ridurre l'impatto ambientale delle proprie operazioni. Oltre a garantire che i suoi sistemi di raffreddamento dei data center siano tra i più efficienti al mondo, l'azienda alimenta la sua infrastruttura IT con fonti di energia rinnovabile certificate e sta aiutando i giardinieri a piantare alberi nel bosco di Marsden Vale.



Oltre a migliorare la sostenibilità ambientale delle attività di Service Express, IBM Power Systems aiuterà l'azienda ad acquisire nuovi clienti nel settore dei servizi finanziari. Chris Smith spiega: "La resilienza di IBM Power Systems—e il fatto che goda di ampia fiducia nel settore dei servizi finanziari—ha svolto un ruolo significativo nell'aiutarci a raggiungere la conformità agli standard di sicurezza dei dati Payment Card Industry. In definitiva, questo ci aiuterà a incoraggiare più banche e fornitori di servizi di pagamento a collaborare con noi."



E conclude: "Con il supporto di IBM Global Financing e l'infrastruttura IBM di livello enterprise alla base dei nostri cloud service, possiamo consentire a un maggior numero di aziende di raccogliere i frutti di un data center all'avanguardia di livello 4 a una frazione del costo di gestione e manutenzione dei propri sistemi. Non vediamo l’ora di approfondire la nostra partnership con IBM negli anni a venire mentre continuiamo a far crescere le nostre attività e i nostri servizi."