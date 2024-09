Non c'è da meravigliarsi che per i nostri veicoli ci aspettiamo sempre standard di sicurezza rigorosi: vogliamo essere il più sicuri possibile in caso di incidente. Uno standard di sicurezza in caso di collisione frontale è solo uno dei tanti che i produttori di automobili devono soddisfare per vendere un’auto ai consumatori.

Questi standard di conformità non riguardano solo l’auto nel suo insieme. Influenzano ogni singola parte. I fari e i loro componenti. La scocca e i suoi componenti. Il radiatore e i suoi componenti. Una normativa può influenzare centinaia di componenti provenienti da decine di fornitori, tutti a diversi livelli della supply chain.

Le auto soddisfano anche più degli standard di sicurezza. Esistono anche normative ambientali. Per dimostrare che un singolo modello soddisfa tutti gli standard è necessario tenere traccia di migliaia di informazioni provenienti da numerose fonti.

E questo vale solo per le normative attuali. Ne sono in arrivo anche altre, tra cui gli standard per la cybersecurity e il riciclaggio di veicoli e componenti. Le case automobilistiche devono tenere il passo con gli standard in continua evoluzione per garantire la conformità. Aggiungi molti modelli di auto in più paesi e monitorerai milioni di documenti di conformità.