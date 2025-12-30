Alla fine, Quant e IBM hanno sviluppato con successo un minimum viable product (MVP) che automatizza la conversione delle istruzioni di manutenzione preventiva basate su Excel in piani di lavoro strutturati all'interno di IBM Maximo Manage. Utilizzando l'automazione intelligente, la soluzione semplifica i workflow di manutenzione e riduce le inefficienze operative.

L'MVP ha introdotto un processo chiaro, supportato da un'interfaccia utente per la validazione e la correzione dei dati estratti. Ha separato i compiti per asset, frequenza e responsabilità, producendo output JSON compatibili con Maximo. Questo metodo ha eliminato il riferimento manuale agli allegati di Excel e ha permesso di sfruttare appieno le caratteristiche di Maximo.

Di conseguenza, il Quant ha ridotto il lavoro manuale per l'estrazione dei dati e la creazione di piani di lavoro del 65% e ha ridotto i tempi di implementazione dei sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) del 30% per i nuovi siti e progetti greenfield. Questi miglioramenti hanno rappresentato un passo importante nel percorso di modernizzazione dell'azienda, rafforzando al contempo il loro impegno verso operazioni di manutenzione scalabili e basate sui dati.