L'opportunità per PSSLAI di prendere in considerazione infrastrutture cloud alternative è emersa quando il contratto con l'attuale fornitore si stava avvicinando alla scadenza. L'affidabilità e la scalabilità erano al primo posto quando PSSLAI ha reinventato la sua infrastruttura cloud.

La familiarità del team IT con i partner IBM, le soluzioni IBM® AIX® e IBM Cloud ha reso IBM la scelta migliore. La sfida consisteva nello scegliere un fornitore di piattaforme in grado di supportare workload in crescita e le esigenze di espansione dei sistemi aziendali. Per PSSLAI, un futuro in cui l'AI ottimizzasse automaticamente la propria infrastruttura multicloud, supportata dall'edge computing e dal cloud service, la metterebbe sulla strada di una crescita redditizia. Per promuovere la crescita in modo accessibile, PSSLAI avrebbe bisogno anche della flessibilità necessaria per gestire workload fluttuanti e scalare la capacità ogni volta che la domanda di utilizzo aumenta, il tutto senza incorrere in costi aggiuntivi.

Dal momento che il team di PSSLAI utilizzava già Red Hat® OpenShift® Virtualization sulla piattaforma IBM Cloud per i suoi container on premise, conosceva bene il funzionamento di IBM Cloud. Ma avevano anche bisogno di un server di backup per supportare gli altri sistemi principali in esecuzione on-premise utilizzando un'altra piattaforma ben nota con cluster IBM dedicati sul cloud. La conoscenza del team nella gestione di diverse piattaforme informatiche, tra cui Microsoft Azure e Google Cloud Platform, aveva inoltre fornito all'associazione insight su come una piattaforma di cloud ibrido potesse servire la sua attività.

"Abbiamo scelto IBM Cloud per l'affidabilità della sua piattaforma. Non abbiamo avuto problemi durante l'utilizzo di IBM Cloud e il supporto fornito è stato eccellente. Tutto questo ci ha dato la fiducia necessaria per collaborare con IBM," ha affermato Atty. Lucas M. Managuelod, Chairman e CEO of PSSLAI.

Inoltre, con Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud, è stato più facile e veloce per il team migrare avanti e indietro i dati e i workload delle macchine virtuali (VM). Questa soluzione ha consentito una perfetta integrazione dei workload container e virtuali su una piattaforma unificata con un'esperienza utente coerente. Ora che l'infrastruttura è attiva e funzionante, il team ha iniziato a esplorare l'uso di agenti AI e AIOps per automatizzare i processi di routine come il controllo dei registri, l'applicazione di patch, la creazione e la chiusura dei ticket.