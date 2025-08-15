Partnership IBM e Microsoft

Fare delle trasformazioni a livello aziendale una realtà accelerando le strategie di hybrid cloud e AI.

IBM e Microsoft sono nella posizione ideale per incontrare i clienti nel loro percorso di trasformazione con un approccio aperto e collaborativo che consente di ottenere risultati positivi per l'azienda.

Insieme, aiutiamo i nostri clienti a implementare e governare l'AI generativa con soluzioni che utilizzano più modelli negli ambienti hybrid cloud. I nostri team offrono una solida rete di partner professionisti che sono esperti del settore e del multicloud.
Punti di forza della partnership
Più di 25 soluzioni tecnologiche IBM su Azure Marketplace

I clienti possono accedere direttamente alla lista in continua espansione di soluzioni SaaS e gestite dai clienti di IBM, tra cui software per AI, cloud e automazione, disponibili su Azure Marketplace. IBM® Consulting offre più di 80 soluzioni sul marketplace.

Vincitore di tre premi ai 2024 Microsoft Partner of the Year Awards

IBM, Neudesic e Nordcloud (acquisita da IBM) sono stati riconosciuti per la loro capacità di utilizzare la tecnologia Microsoft per aiutare i clienti ad avere successo nel frenetico panorama digitale odierno.

  • India Partner of the Year Award - IBM
  • Americas Partner of the Year Award, Infrastructure and Application Innovation - Neudesic
  • Microsoft Finland Azure Migration Modernization Award - Nordcloud
4 finalisti ai Microsoft Partner of the Year Awards 2024

IBM, Neudesic e Nordcloud sono stati finalisti per l'innovazione e le competenze in 4 categorie e in diverse aree geografiche.

  • Microsoft Modernizing Applications Partner of the Year Award - IBM
  • Denmark GSI Partner of the Year Award - IBM
  • Americas Security Partner of the Year Award - Neudesic
  • Microsoft Migration to Azure Partner of the Year Award - Nordcloud

 
#1 Red Hat® GSI

IBM Consulting è specializzata in Azure Red Hat OpenShift (ARO). Questo impegno ci ha aiutato a ottenere il riconoscimento in 7 categorie ai Microsoft Partner of the Year Awards di quest'anno, aiutando al contempo i clienti a semplificare il proprio percorso di modernizzazione delle applicazioni.

39k + certificazioni Microsoft

IBM ha creato 41 centri di competenza Microsoft in 170 paesi e ha portato le certificazioni Azure a 39.000. Le nostre specializzazioni avanzate sono aumentate a 6 e siamo diventati Expert MSP.

Offrire valore congiunto

Automation IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Modernizzare le applicazioni in Microsoft Azure Servizi di sicurezza informatica Watsonx.governance su Microsoft Azure
IBM, Microsoft e Red Hat offrono ai clienti la possibilità di ottenere un valore maggiore dall'acquisto e implementazione della tecnologia IBM su Microsoft Azure, insieme alle loro preferenze a livello di cloud e agli investimenti nei servizi e nelle competenze native di Azure.
Illustrazione 3D di strati ondulati di vetro in rosa e viola.

Il crescente portfolio di software IBM comprende dati e AI (incluso watsonx), automazione, sicurezza e sostenibilità, mentre IBM Consulting offre più di 80 soluzioni.

Le soluzioni software di IBM, disponibili su Azure Marketplace come SaaS (inclusi StreamSets, Apptio Target Process e WebMethods) e come opzioni gestite dai clienti, sono ideali per i clienti che cercano di ridurre il proprio impegno di spesa con Microsoft.

IBM si è espansa in 15 paesi e ha ampliato la sua presenza nel campo dell'automazione del software in Azure Marketplace.
Fasi successive


Dai un'occhiata a IBM su Azure Marketplace o scopri come IBM Consulting può aiutarti ad accelerare il tuo percorso verso l'hybrid cloud e l'AI.

