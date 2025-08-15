Partnership IBM e Microsoft

IBM e Microsoft sono nella posizione ideale per incontrare i clienti nel loro percorso di trasformazione con un approccio aperto e collaborativo che consente di ottenere risultati positivi per l'azienda.
Insieme, aiutiamo i nostri clienti a implementare e governare l'AI generativa con soluzioni che utilizzano più modelli negli ambienti hybrid cloud. I nostri team offrono una solida rete di partner professionisti che sono esperti del settore e del multicloud.
I clienti possono accedere direttamente alla lista in continua espansione di soluzioni SaaS e gestite dai clienti di IBM, tra cui software per AI, cloud e automazione, disponibili su Azure Marketplace. IBM® Consulting offre più di 80 soluzioni sul marketplace.
IBM Software—Azure Marketplace
IBM, Neudesic e Nordcloud (acquisita da IBM) sono stati riconosciuti per la loro capacità di utilizzare la tecnologia Microsoft per aiutare i clienti ad avere successo nel frenetico panorama digitale odierno.
IBM, Neudesic e Nordcloud sono stati finalisti per l'innovazione e le competenze in 4 categorie e in diverse aree geografiche.
IBM Consulting è specializzata in Azure Red Hat OpenShift (ARO). Questo impegno ci ha aiutato a ottenere il riconoscimento in 7 categorie ai Microsoft Partner of the Year Awards di quest'anno, aiutando al contempo i clienti a semplificare il proprio percorso di modernizzazione delle applicazioni.
IBM ha creato 41 centri di competenza Microsoft in 170 paesi e ha portato le certificazioni Azure a 39.000. Le nostre specializzazioni avanzate sono aumentate a 6 e siamo diventati Expert MSP.
TargetProcess è una soluzione agile e scalabile per la gestione di progetti e portfolio (PPM) progettata per scalare la distribuzione agile in modo rapido e scalabile. Fornisce visibilità, controllo e insight su progetti e programmi, consentendo alle organizzazioni di allineare le strategie, dare priorità alle iniziative, allocare le risorse in modo efficace e misurare i progressi verso i risultati desiderati.
IBM Copilot Runway, una nuova offerta di IBM Consulting, è progettata per aiutare le imprese a creare, personalizzare, implementare e gestire i copilot al fine di integrare l'AI generativa nelle organizzazioni in modo ottimale, migliorare la produttività e supportare il successo aziendale.
IBM® Maximo Application Suite, disponibile su Microsoft Cloud, offre una soluzione di gestione intelligente, monitoraggio, manutenzione e affidabilità degli asset attraverso una piattaforma unificata.
IBM Consulting offre un'ampia gamma di servizi di modernizzazione delle applicazioni che comprendono la modernizzazione in loco, hybrid cloud o cloud-native e la modernizzazione dei servizi di dati. In collaborazione con Microsoft, IBM Consulting offre competenze su misura per accelerare la tua modernizzazione.
Il servizio cloud-native di Threat Detection and Response (TDR) di IBM abbina Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR e Microsoft Defender for Cloud alle tecnologie di sicurezza cloud-native basate su AI che sono alla base del servizio cloud-native TDR di IBM.
I modelli di AI generativa comportano nuovi rischi e complessità che richiedono governance. watsonx.governance potenzia le funzionalità di Microsoft Azure, fornendo le barriere necessarie per governare il ciclo di vita del modello end-to-end, rilevando e mitigando in modo proattivo i rischi e gestendo la conformità alle crescenti e mutevoli normative sull'AI e agli standard di settore.
IBM, Microsoft e Red Hat offrono ai clienti la possibilità di ottenere un valore maggiore dall'acquisto e implementazione della tecnologia IBM su Microsoft Azure, insieme alle loro preferenze a livello di cloud e agli investimenti nei servizi e nelle competenze native di Azure.
Il crescente portfolio di software IBM comprende dati e AI (incluso watsonx), automazione, sicurezza e sostenibilità, mentre IBM Consulting offre più di 80 soluzioni.
Le soluzioni software di IBM, disponibili su Azure Marketplace come SaaS (inclusi StreamSets, Apptio Target Process e WebMethods) e come opzioni gestite dai clienti, sono ideali per i clienti che cercano di ridurre il proprio impegno di spesa con Microsoft.
IBM si è espansa in 15 paesi e ha ampliato la sua presenza nel campo dell'automazione del software in Azure Marketplace.
Dai un'occhiata a IBM su Azure Marketplace o scopri come IBM Consulting può aiutarti ad accelerare il tuo percorso verso l'hybrid cloud e l'AI.