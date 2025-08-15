Partnership IBM e Microsoft

TargetProcess è una soluzione agile e scalabile per la gestione di progetti e portfolio (PPM) progettata per scalare la distribuzione agile in modo rapido e scalabile. Fornisce visibilità, controllo e insight su progetti e programmi, consentendo alle organizzazioni di allineare le strategie, dare priorità alle iniziative, allocare le risorse in modo efficace e misurare i progressi verso i risultati desiderati.