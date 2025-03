Printus si è rivolta all'IBM Business Partner SVA per una consulenza sul rinnovo dell'infrastruttura, esprimendo il desiderio di ottenere le massime prestazioni possibili, mantenere la scalabilità e aumentare la disponibilità delle operazioni aziendali critiche.

Per mantenere i suoi livelli di servizio clienti e di soddisfazione dei clienti, Printus ha aggiornato l'infrastruttura IT dal microprocessore IBM Power8 ai più recenti sistemi basati su processori Power10. In tal modo, ha implementato due server IBM Power E1080 con 96 core e 6 TB di memoria. Insieme al nuovo hardware, Printus adotterà anche la soluzione IBM PowerVC. PowerVC offre una gestione semplificata della virtualizzazione e implementazioni cloud per i suoi ambienti IBM AIX e Red Hat Enterprise Linux che eseguono software SAP business-critical. È particolarmente critico per l'esecuzione del sistema di gestione del magazzino di SAP sul database IBM Db2 e sull'IBM WebSphere Application Server, così come per il data warehouse in esecuzione su Oracle. Con PowerVC, i team possono vedere tutti questi ambienti e sistemi su un'unica dashboard on-premise e nel cloud, oltre a controllare le risorse e a bilanciare i workload in base alle necessità.

Printus ha anche aggiornato il suo storage, implementando IBM Storage FlashSystem 7300 e un aggiornamento della libreria a nastro con 10 unità nastro Linear Tape-Open (LTO), accelerando ulteriormente le prestazioni del nuovo ambiente attraverso la riduzione della latenza dei dati e l'aumento della scalabilità. Con la fine del supporto per il suo ambiente basato su processori Power8, Printus ha evitato elevati costi di estensione della manutenzione, collaborando a stretto contatto con IBM e SVA per condurre una migrazione rapida e senza interruzioni a Power10. Sono state tenute sessioni di preparazione per eseguire il dimensionamento e la misurazione delle prestazioni, contribuendo a garantire che l'ambiente fosse dimensionato non solo per le operazioni e i workload correnti, ma anche che fosse in grado di scalare per supportare la crescita futura del business. Printus ha accolto con favore le nuove tecnologie e innovazioni, come la virtualizzazione N-Port ID (NPIV) per le connessioni Fibre Channel, le schede di interfaccia di rete virtuale (vNIC) per offrire prestazioni di rete migliori e IBM Power Enterprise Pools 1.0 per la flessibilità di spostare le attivazioni mobili su server alternativi all'interno del pool. Soprattutto, Printus è ora dotato di una piattaforma e di un'infrastruttura IT costruite per supportare la sua futura migrazione a SAP S/4HANA.