La priorità di Piazza dei Mestieri è innovare la formazione professionale e renderla uno strumento capace di mantenere le persone nel percorso formativo e di sviluppo professionale. L'approccio dell'organizzazione fornisce una springboard per l'integrazione nel mondo del lavoro e, per questo motivo, doveva modernizzare i sistemi utilizzati nell'insegnamento, per garantire che continuassero a essere sicuri e accessibili.

"La collaborazione con Bellucci Spa, la loro competenza e capacità nell'analizzare le problematiche che abbiamo portato loro e le soluzioni tecnologiche di IBM hanno segnato un'importante pietra miliare nel nostro percorso di trasformazione digitale", afferma Giovanni Clot. "Crediamo che sia stato fondamentale nella nostra missione offrire ai giovani l'opportunità di costruirsi un futuro migliore."

"Il progetto che abbiamo realizzato per Piazza dei Mestieri è un esempio interessante di come le soluzioni di un colosso internazionale della tecnologia e della consulenza come IBM possano essere adattate alle esigenze di organizzazioni di ogni dimensione", afferma Alberto Bellucci, business partner di IBM, General Manager di Bellucci SpA. "Per noi la sfida più importante non è tanto trovare la tecnologia, visto che siamo Partner IBM da anni, ma la capacità di progettare la soluzione ideale per ogni azienda, sapendo che ognuno ha esigenze e budget diversi."

"Con Piazza dei Mestieri abbiamo seguito un approccio olistico, che ci ha permesso di fornire soluzioni in linea con quanto era già presente, seguendo tutte le fasi dalla progettazione alla consegna con la dovuta attenzione e cura. Questa soluzione ci ha permesso di diventare un partner tecnologico di fiducia per loro."