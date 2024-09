Grazie alla lunga collaborazione con IBM, PCMS ha scelto IBM Cloud per supportare la sua piattaforma unificata per il commercio al dettaglio, VISION Commerce Suite. L'azienda ha preso l'architettura utilizzata in precedenza nei data center e l'ha replicata su IBM Cloud. VISION Commerce Suite utilizza anche il database IBM® Db2 e il software di messaggistica IBM MQ come componenti chiave che guidano funzionalità e prestazioni.

Il passaggio al cloud aggiunge flessibilità e scalabilità all'infrastruttura aziendale. PCMS può ora fornire una nuova infrastruttura a un nuovo cliente su IBM Cloud Bare Metal Server in soli 12–15 minuti. Inoltre, l'azienda può facilmente aggiungere ulteriore potenza di elaborazione se un cliente ha bisogno di risorse aggiuntive durante i periodi commerciali di picco. "IBM Cloud è la soluzione perfetta per costruire un sistema che ci consente di agire in base alle esigenze del cliente in modo flessibile e tempestivo", afferma Stretton.

Utilizzando IBM Cloud, PCMS può espandere più facilmente la sfera di azione del suo prodotto."Il cloud offre funzionalità che non esistevano in passato, per questo stiamo esplorando nuovi modi con cui la nostra piattaforma e IBM Cloud possono migliorare la proposta per il cliente finale." Ad esempio, PCMS prevede di collaborare con IBM per sfruttare IBM Cloud Kubernetes Service e caricare in container le sue applicazioni.