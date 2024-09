NTT DATA Business Solutions Nordics ha deciso di offrire ai clienti la possibilità di eseguire il loro SAP Business Warehouse con tecnologia SAP HANA e SAP Business Suite con tecnologia SAP HANA in hosting su server IBM Power Systems. L'azienda ha scelto i server IBM® POWER9, virtualizzati utilizzando IBM® PowerVM, e ha deciso di eseguire il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com) su ciascun dispositivo.

La virtualizzazione all'avanguardia fornita da IBM PowerVM consente a NTT DATA Business Solutions Nordics di eseguire in modo sicuro più sistemi client su ogni server fisico. Di conseguenza, NTT DATA Business Solutions Nordics è in grado di supportare la propria attività di servizi di hosting SAP, in forte espansione, con un ingombro fisico ridotto—aumentando l'efficienza dei costi e riducendo le spese di gestione.

Torben Prang osserva, "Molti dei nostri clienti stanno producendo enormi quantità di dati in SAP HANA, che analizzano per ottenere informazioni e migliorare le prestazioni aziendali. Per far fronte ai crescenti volumi di dati rispettando al tempo stesso i nostri SLA, abbiamo dovuto aumentare o diminuire la nostra capacità. Per ridurre al minimo gli sforzi e le spese, abbiamo deciso di espanderci investendo in hardware aggiuntivo per aumentare la capacità e IBM Power Systems è stata la scelta più ovvia."

Prosegue Torben Prang: "Eseguendo SAP HANA su IBM Power Systems abbiamo riscontrato vantaggi tecnici reali che semplicemente non avremmo potuto ottenere con i server offerti da altri fornitori. Siamo stati attratti dall'eccellente tempo di attività garantito da IBM Power Systems e dalla capacità di scalare la capacità senza dover acquisire e configurare un nuovo server fisico."

Per integrare i nuovi server IBM Power Systems, NTT DATA Business Solutions Nordics ha implementato due sistemi all flash storage IBM FlashSystem 5000. Le soluzioni di storage consentono all'azienda di offrire servizi di manutenzione rapidi e semplici, consentendo ai team tecnici di lavorare in modo più flessibile e di dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto. IBM Systems Lab Services ha gestito l'implementazione della nuova soluzione di storage dell'azienda e ha formato il suo team tecnico sul sistema.

Torben Prang sottolinea: "Una volta installati i nostri server IBM Power Systems, scegliere IBM FlashSystem per la nostra soluzione di storage è stata una decisione facile. IBM FlashSystem è un vero leader di mercato ed è logico lavorare con un unico fornitore per l'intero stack."

Torben Prang afferma: "Abbiamo avuto un'esperienza davvero positiva con il team IBM. Conosciamo IBM da molti anni e conosciamo la loro reputazione di diligenza e competenza tecnica. La nostra interazione con loro non è stata diversa—il nostro account manager è stato eccellente e ci ha aiutato a rendere l'intero processo di installazione il più agevole possibile. Abbiamo ritenuto che il team IBM fosse davvero coinvolto nel successo del progetto ed è stato molto più facile implementare IBM Power Systems rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme server con cui abbiamo lavorato."