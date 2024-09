Nordea Bank fornisce a milioni di clienti in tutta la regione nordica servizi bancari di uso quotidiano come conti di risparmio, prestiti e piani pensionistici, oltre a promuovere la crescita di piccole e grandi imprese attraverso servizi bancari commerciali e aziendali, servizi bancari all'ingrosso e gestione patrimoniale. Per supportare i sistemi bancari mission-critical, Nordea Bank si affida a centinaia di database IBM Db2, eseguiti su più sistemi operativi su molti server fisici nel proprio data center.

Björn Söderlund, Chief IT Infrastructure Specialist presso Nordea Bank, spiega: "Gestiamo un ambiente Db2 aziendale molto ampio e complesso che si pone alla base di molti nostri servizi, tra i più importanti. I nostri sistemi bancari core e privati, i nostri dati anagrafici e i dati legacy dei clienti, nonché i nostri sistemi di pagamento e antiriciclaggio vengono eseguiti su Db2.

In precedenza, i DBA di Nordea Bank utilizzavano degli script sviluppati internamente per raccogliere dati sulle prestazioni delle istanze Db2. La codifica e la manutenzione di questi script richiedeva molto tempo e ogni volta che una nuova istanza del database veniva aggiunta al landscape, anche gli script dovevano essere aggiornati per garantire che i nuovi dati fossero acquisiti correttamente.

Quando la banca ha intrapreso un importante progetto per consolidare e semplificare le risorse IT trasferendo gran parte della propria infrastruttura in un nuovo data center, il team di amministrazione del database (DBA) ha colto l'opportunità di cercare un modo più intelligente e veloce per monitorare i propri database e ridurre il carico di manutenzione.

"Garantire l'integrità e le alte prestazioni delle nostre istanze di database è fondamentale ai fini della conformità alle normative finanziarie e della fornitura di un servizio clienti senza interruzioni. Tuttavia, monitorare tutti i nostri database, individuare gli errori e correggerli rapidamente è una sfida per i nostri DBA. Se un database funziona lentamente, riscontra tempi di inattività o non è configurato correttamente, dobbiamo saperlo velocemente."

Björn Söderlund ribadisce: "Avevamo bisogno di un nuovo approccio per gestire la nostra configurazione Db2, soprattutto perché ora stiamo iniziando a utilizzare funzionalità avanzate come HADR e pureScale. Cercavamo una soluzione software che potesse fornirci informazioni rapide e dettagliate sulle prestazioni di Db2 e monitorare queste nuove funzionalità del database a un livello più granulare".