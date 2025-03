Comprendendo la sensibilità del processo di sviluppo, neoleap si è consultato con i principali stakeholder interni e ha adottato un approccio hybrid cloud e uno stile di sviluppo cloud-native. Questa direzione strategica ha garantito l'esecuzione di un progetto greenfield rispondendo al contempo a esigenze aziendali critiche.

L'obiettivo di questo approccio era quello di garantire che le operazioni aziendali continuassero a soddisfare, durante lo sviluppo, le esigenze in costante evoluzione dei clienti. In secondo luogo, si voleva accelerare il time to market dei nuovi prodotti, consentendo a neoleap di posizionarsi strategicamente in un mercato fintech competitivo e sensibile ai prezzi. In terzo luogo, la soluzione doveva allinearsi ai requisiti di SAMA e ad altre normative nazionali durante tutta la fase di sviluppo. Per finire, la soluzione doveva migliorare la stabilità e l'agilità dell'ecosistema, posizionando neoleap quale piattaforma fintech completa in grado di offrire esperienze utente eccezionali sia ai commercianti che ai clienti.

Per raggiungere questi obiettivi, neoleap ha dato priorità all'identificazione delle funzionalità e dei sistemi chiave necessari per supportare questa iniziativa trasformativa. Rimanendo fedele al suo spirito pionieristico e alla sua natura collaborativa, neoleap ha collaborato con IBM, il partner tecnologico al fianco dell'azienda sin dalla sua nascita. Insieme, le due organizzazioni hanno sviluppato un approccio olistico e innovativo per contribuire a garantire il successo dello sviluppo e dell'implementazione dei nuovi prodotti di neoleap.

"Il successo dello sviluppo e dell'implementazione della piattaforma neoleap erano un imperativo aziendale per mantenere e accrescere la quota di mercato di neoleap e di Alrajhi Bank. Abbiamo scelto IBM come partner strategico grazie alle sue soluzioni di hybrid cloud affidabili e robuste e alla sua vasta esperienza nella collaborazione con fornitori di servizi finanziari di qualsiasi dimensione", afferma un portavoce di neoleap.

Dopo un'ampia valutazione e consultazione, neoleap ha avviato lo sviluppo della piattaforma utilizzando IBM Cloud Pak for Integration, con IBM App Connect e IBM API Connect , insieme alla piattaforma Red Hat OpenShift. Le soluzioni utilizzavano dati preintegrati, automazione basata su AI e funzionalità di sicurezza. Il software ha offerto un'esperienza di piattaforma di cloud ibrido completa e unificata, consentendo ai team aziendali e IT di costruire il middleware della carta di credito su tutta l'infrastruttura IT di neoleap.

Il middleware di neoleap utilizza le funzionalità di integrazione delle applicazioni di IBM App Connect per offrire maggiore flessibilità, portabilità e scalabilità nel processo di sviluppo. Le soluzioni includevano anche solide funzionalità di API Management, utilizzando IBM API Connect per l'integrazione con altri sistemi, come gateway di pagamento e servizi di rilevamento delle frodi, contribuendo a garantire operazioni ottimali negli ambienti on-premise e cloud di neoleap. Le caratteristiche di sicurezza integrate e gli strumenti di gestione della conformità hanno aiutato neoleap a rispettare gli standard di settore dall'inizio alla fine.

Inoltre, neoleap ha introdotto IBM Instana Observability, attualmente in esecuzione negli ambienti sottostanti per il Monitoring and Analytics continui. Il team sta inoltre valutando seriamente la possibilità di utilizzare IBM Instana Observability come soluzione di osservabilità aziendale per fornire insight approfonditi sulle prestazioni delle applicazioni post-implementazione, al fine di ottenere una gestione proattiva e la rapida risoluzione dei problemi.