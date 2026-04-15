Nella prima validazione, il modello AI multimodale in attesa di brevetto di MyLÚA ha dimostrato un'accuratezza superiore al 90% nell'identificare il rischio di depressione post-partum durante i mesi del primo trimestre, prima dei metodi di screening tradizionali. Anche i segnali di fiducia sono stati incoraggianti: il 79% delle madri ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nel condividere informazioni di stato di salute sensibili attraverso la piattaforma. Gli indicatori di coinvolgimento sono stati altrettanto incoraggianti: il 48% dei partecipanti ha completato attività proattive per il benessere e il 44% ha avuto accesso a formazione specifica per il trimestre.

Per i team di assistenza e le organizzazioni per lo stato di salute materna, i primi test pilota hanno mostrato il potenziale per una generazione precoce del segnale (il 64% delle madri ha completato le valutazioni del rischio per lo stato di salute), riducendo al contempo gli oneri amministrativi attraverso riepiloghi strutturati delle interazioni dei membri che aiutano le doule e i coordinatori dell'assistenza a dedicare più tempo al supporto high-touch. Il design della piattaforma, che preserva la privacy, supporta ulteriormente la governance e la scalabilità di livello sanitario, poiché le informazioni di identificazione personale e le informazioni sanitarie protette non vengono inviate a grandi modelli linguistici.

Oggi, la piattaforma multi-agente di MyLÚA è attiva, ampliando l'accesso al supporto per il benessere materno con indicazioni multilingue e culturalmente adatte per la gravidanza e il primo anno post-partum. LÚA va oltre la semplice risposta alle domande completando azioni di supporto come check-in automatici, promemoria e attivazione delle risorse, aiutando le famiglie a ricevere assistenza tempestiva tra un appuntamento e l'altro. Michael Conward, Ph.D., CTO e cofondatore di MyLÚA Health, ha dichiarato: "Abbiamo creato LÚA per garantire che nessuna donna debba affrontare da sola la gravidanza o la cura post-partum. La tecnologia ci permette di offrire un supporto proattivo e sensibile su larga scala, un supporto che riflette le esigenze dei genitori che partoriscono, delle madri e dei beneficiari di supporto in gravidanza e post-partum."

Per i team di assistenza e le organizzazioni di salute materna, la piattaforma trasforma le conversazioni in insight e riepiloghi fruibili che possono ridurre lo sforzo manuale e supportare un carico di lavoro più ampio. Il suo design modulare consente di adattarsi alla domanda e di integrarsi nei programmi di fornitori, pagatori, datori di lavoro e comunità.

Unendo la progettazione incentrata sulle persone con un'AI responsabile per il bene, MyLÚA Health e IBM stanno contribuendo a colmare le lacune nell'assistenza materna, a rafforzare la fiducia e ad ampliare l'accesso a un supporto di alta qualità, creando un futuro più equo e compassionevole per le donne e le famiglie .