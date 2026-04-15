MyLÚA Health offre un supporto per il benessere
materno affidabile e culturalmente
in sintonia con le soluzioni AI di IBM
Negli Stati Uniti, gli esiti in materia di stato di salute materna rimangono profondamente iniqui, con le comunità svantaggiate, in particolare le donne nere e indigene, colpite in modo sproporzionato da complicazioni e perdite legate alla gravidanza. Più dell'80% dei decessi correlati alla gravidanza sono prevenibili.1 La definizione di prevenibilità del CDC, ovvero decessi che potevano essere evitati con modifiche ragionevoli ai fattori di paziente, fornitore, struttura, sistema e comunità1,ha contribuito ad affinare gli insight fondanti di MyLÚA Health.
Il miglioramento dei risultati richiede un supporto affidabile che raggiunga le famiglie al di fuori della clinica. Questa convinzione ha dato vita a LÚA, una piattaforma per il benessere materno basata sull'AI progettata per fornire una guida basata su prove e culturalmente in sintonia durante la gravidanza e il primo anno dopo il parto, compresi i momenti critici tra gli appuntamenti. "Ogni madre merita un sostegno che comprenda lei come persona, non solo la sua cartella clinica. LÚA è stata creata per andare incontro alle esigenze delle famiglie, offrendo una guida che rispecchi la loro cultura, la loro lingua e la loro esperienza", ha affermato J'Vanay Santos-Fabian, MBA, CEO e co-fondatrice di MyLÚA Health.
Per rendere pratica questa visione su larga scala, MyLÚA Health aveva bisogno di una piattaforma pronta per le imprese in grado di fornire risposte coerenti, personalizzare il supporto con empatia e contesto, proteggere le informazioni relative allo stato di salute sensibili e collegare gli utenti ai Prossimi passi come check-in, promemoria e Risorse .
MyLÚA ha collaborato con IBM per progettare, testare e distribuire la sua piattaforma multi-agente per il benessere materno, supportata da IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Cloud e IBM Cloud Code Engine. L'obiettivo: fornire un supporto empatico e consapevole del contesto che possa raggiungere gli utenti dove si trovano, comprendere i bisogni e agire in modo sicuro e su larga scala.
IBM watsonx.ai offre un ambiente di modelli governati con funzionalità multilingue e pratiche di AI responsabile adatte all'uso sanitario. IBM watsonx Orchestrate coordina gli agenti specializzati in tutti i domini emotivi, fisici e sociali, trasformando l'intento dell'utente in azioni completate come check-in, promemoria, attivazione delle risorse e riepiloghi. Implementata su IBM Cloud utilizzando IBM Cloud Code Engine (con FastAPI, Postgres e Redis), l'architettura supporta una scalabilità sicura per workload regolamentati. Dopo numerosi test di accettazione da parte degli utenti, gli agenti sono stati implementati e la piattaforma è disponibile su Apple App Store e Google Play Store.
Nella prima validazione, il modello AI multimodale in attesa di brevetto di MyLÚA ha dimostrato un'accuratezza superiore al 90% nell'identificare il rischio di depressione post-partum durante i mesi del primo trimestre, prima dei metodi di screening tradizionali. Anche i segnali di fiducia sono stati incoraggianti: il 79% delle madri ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nel condividere informazioni di stato di salute sensibili attraverso la piattaforma. Gli indicatori di coinvolgimento sono stati altrettanto incoraggianti: il 48% dei partecipanti ha completato attività proattive per il benessere e il 44% ha avuto accesso a formazione specifica per il trimestre.
Per i team di assistenza e le organizzazioni per lo stato di salute materna, i primi test pilota hanno mostrato il potenziale per una generazione precoce del segnale (il 64% delle madri ha completato le valutazioni del rischio per lo stato di salute), riducendo al contempo gli oneri amministrativi attraverso riepiloghi strutturati delle interazioni dei membri che aiutano le doule e i coordinatori dell'assistenza a dedicare più tempo al supporto high-touch. Il design della piattaforma, che preserva la privacy, supporta ulteriormente la governance e la scalabilità di livello sanitario, poiché le informazioni di identificazione personale e le informazioni sanitarie protette non vengono inviate a grandi modelli linguistici.
Oggi, la piattaforma multi-agente di MyLÚA è attiva, ampliando l'accesso al supporto per il benessere materno con indicazioni multilingue e culturalmente adatte per la gravidanza e il primo anno post-partum. LÚA va oltre la semplice risposta alle domande completando azioni di supporto come check-in automatici, promemoria e attivazione delle risorse, aiutando le famiglie a ricevere assistenza tempestiva tra un appuntamento e l'altro. Michael Conward, Ph.D., CTO e cofondatore di MyLÚA Health, ha dichiarato: "Abbiamo creato LÚA per garantire che nessuna donna debba affrontare da sola la gravidanza o la cura post-partum. La tecnologia ci permette di offrire un supporto proattivo e sensibile su larga scala, un supporto che riflette le esigenze dei genitori che partoriscono, delle madri e dei beneficiari di supporto in gravidanza e post-partum."
Per i team di assistenza e le organizzazioni di salute materna, la piattaforma trasforma le conversazioni in insight e riepiloghi fruibili che possono ridurre lo sforzo manuale e supportare un carico di lavoro più ampio. Il suo design modulare consente di adattarsi alla domanda e di integrarsi nei programmi di fornitori, pagatori, datori di lavoro e comunità.
Unendo la progettazione incentrata sulle persone con un'AI responsabile per il bene, MyLÚA Health e IBM stanno contribuendo a colmare le lacune nell'assistenza materna, a rafforzare la fiducia e ad ampliare l'accesso a un supporto di alta qualità, creando un futuro più equo e compassionevole per le donne e le famiglie .
MyLÚA Health è una piattaforma di agentic AI aziendale costruita su IBM Watsonx che offre un supporto personalizzato e multilingue per il benessere materno. Il suo framework multimodale AI, in attesa di brevetto, identifica precocemente i modelli di rischio a partire da diversi input, trasformando i segnali emotivi, fisici e sociali in insight attuabili per le madri, le équipe di assistenza e le organizzazioni di stato di salute.
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1U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Maternal Mortality Prevention. Ultima modifica: 24 settembre 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.