Per garantire un'attività di retail senza ostacoli, Genossenschaften Migros Aare e Migros Zürich offrono congiuntamente un servizio di piattaforma SAP per SAP Retail che utilizza i moduli di finanza, controllo e gestione del capitale umano.

In un progetto di ciclo di vita SAP, l'IBM Business Partner Bechtle ha combinato quattro nuovi server IBM Power E1050 con tecnologia IBM Power10 in una configurazione unificata IBM Power Enterprise Pools 2.0 (PEP 2.0) che copriva entrambi i data center. Oggi ciò consente alle due cooperative di utilizzare le proprie capacità in modo flessibile in caso di guasti dei server e di risparmiare sui costi, combinando le loro risorse laddove possibile. Migros Zürich e Migros Aare da tempo utilizzano una rete di data center per soddisfare i requisiti di business continuity e disaster provisioning reciproci. Come piattaforma hardware, entrambe le cooperative si affidano a IBM per le loro applicazioni business-critical.

Le due cooperative sono supportate e consigliate da Bechtle, IBM Business Partner , in qualità di partner IT di fiducia con una grande esperienza nel settore dei data center. Poiché i volumi di dati continuavano a crescere e le finestre dei tempi di backup rimanevano fisse, era chiaro che non solo l'architettura di backup esistente doveva essere sostituita, ma anche l'architettura nel suo insieme doveva essere ripensata. In una seconda fase, la soluzione di gestione del merchandising SAP Retail e gli ambienti SAP ERP per finanza, controllo e gestione del capitale umano dovevano essere modernizzati per migliorare le prestazioni e ottimizzare il ciclo di vita del software.

Dopo che l'IBM Business Partner Bechtle ha progettato una nuova architettura di backup per data center in grado di coprire diverse postazioni di server con il software IBM Storage Protect e dopo la replica dei nodi nei data center di Migros Zürich e della Società Genossenschaft Migros Aare, anche l'infrastruttura server è stata aggiornata.

Era chiaro che, sebbene IBM fosse il produttore di hardware di preferenza, la scelta di un fornitore diverso non era affatto esclusa.