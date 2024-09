L'Antartide ispira meraviglia nei bambini e negli adulti di tutte le età, e non c'è da stupirsi. "L'Antartide ha così tanti aspetti incredibili e straordinari", afferma Greg Carter, amministratore delegato di Mawson's Huts e proprietario di un'agenzia che organizza tour in Antartide. "È il continente più freddo, più alto e più arido. È ufficialmente un deserto. Le precipitazioni sono molto scarse e in alcune aree non nevica da milioni di anni. Contiene il 90% delle risorse di acqua dolce della Terra, per cui se l’Antartide si sciogliesse interamente, il livello del mare aumenterebbe di 60 metri”.

Per coloro che hanno la fortuna di visitarlo, si tratta di un'esperienza cambia la vita. "Come può dirti chiunque sia stato in Antartide, ti cambia molto, rende umili", afferma Carter. "Di solito si dice che è il posto in cui più sembra di trovarsi su un altro pianeta anche senza lasciare la Terra."

L'Australia ha radici profonde in Antartide, come dimostrano le straordinarie (e relativamente sconosciute) imprese del geologo ed esploratore antartico australiano Sir Douglas Mawson. Nel 1997, il desiderio di mantenere vivo quel patrimonio ha portato alla creazione della Mawson's Huts Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella conservazione dell'Antartide e della storia dell'Australia in quel continente.

All'epoca, le quattro strutture che fungevano da campo base per la spedizione antartica australasiana guidata da Mawson dal 1911 al 1914, dette Mawson's Huts, rimasero intatte (per quanto malconce) a Cape Denison, nell'Antartide orientale, il luogo più ventoso della Terra. Ventiquattro anni dopo, le strutture sono ancora in piedi, grazie a una partnership tra la fondazione e la Australian Antarctic Division per il finanziamento congiunto di 15 importanti spedizioni di conservazione.