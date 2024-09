Quando si tratta di lanciare una campagna online, i professionisti del marketing di oggi si trovano di fronte a una sconcertante varietà di opzioni, soprattutto quando si tratta di piattaforme di social media.

Con così tanti modi per raggiungere i clienti, come puoi trovare quello migliore per trasmettere il tuo messaggio al pubblico giusto, al momento giusto e nel posto giusto, concentrandoti sugli argomenti che contano davvero? E come puoi controllare la narrazione per assicurarti che i tuoi marchi e prodotti siano presentati ai potenziali clienti nella giusta luce, aumentando la rilevanza dei tuoi messaggi?



Liquid Newsroom è stata fondata per aiutare i suoi clienti a rispondere a queste domande utilizzando la sua piattaforma proprietaria e basata sul web, che include intelligenza artificiale, analitica dei grafici sociali, apprendimento automatico e calcolo cognitivo per ciò che è noto come storytelling contestuale. La sua piattaforma tecnologica basata sul web genera flussi di contenuti (notizie, articoli, post di blog e così via) resi accurati in modo da attirare mercati specifici, che aiutano a garantire che i prodotti e i marchi dei suoi clienti siano visti e ascoltati nel giusto contesto, contribuendo a costruire marchi più forti e potenzialmente a migliorare le possibilità di conversione.



Steffen Konrath, CEO di Liquid Newsroom, spiega come funziona il processo: "Quando un nuovo cliente si rivolge a noi per ottenere consigli su come migliorare la propria presenza in un particolare mercato, il primo passo è capire come quel mercato appare da un punto di vista interattivo. Quali temi vanno per la maggiore? Chi sono gli influencer più importanti? Quali conversazioni sono interessanti e in che modo differiscono in base alla posizione, ai dati demografici o all'ora del giorno?



"Utilizzando i metodi tradizionali, l'analisi di un nuovo 'mercato dell'informazione' richiederebbe cinque o sei giorni. Volevamo trovare un modo per esplorare questi dati in modo più rapido ed efficiente, per comprendere la portata di un nuovo progetto e fornire una consulenza iniziale ai nostri clienti in poche ore, anziché giorni".