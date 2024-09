Scelta dai suoi clienti per la traduzione quotidiana di dati sensibili, Lionbridge considera la sicurezza un principio essenziale per il suo successo come fornitore leader di servizi linguistici (LSP) a livello mondiale. Si tratta di un impegno sottoscritto congiuntamente dal team di Lionbridge Trust e dagli oltre 6.000 dipendenti dell'azienda in 24 Paesi.

"Le aziende più grandi del mondo si affidano a noi per trasmettere correttamente il loro messaggio e condividerlo a livello globale", afferma Doug Graham, Chief Trust Officer. "Lionbridge prende molto sul serio la sicurezza e la privacy come elementi centrali per il nostro successo a lungo termine. Lavorando quotidianamente con informazioni sensibili, trattiamo queste ultime con la cura e la sicurezza necessarie: è uno dei motivi per cui le organizzazioni ci scelgono. Dal team di sicurezza ai nostri esperti, tutti in Lionbridge si impegnano a mantenere questa fiducia e assumono la sicurezza come una responsabilità personale."



Graham comprende l'importanza di partire da una base solida. Veterano della sicurezza con esperienza nel settore dell'elaborazione del linguaggio naturale, ha cercato di trasformare la sicurezza in un elemento di differenziazione competitiva per Lionbridge.



Con l'investimento e la transizione dell'azienda verso il cloud, Graham e il suo team dovevano assicurarsi di avere una solida padronanza della crescente superficie di attacco esterna di Lionbridge. Concentrandosi principalmente sul garantire che il suo team di sicurezza potesse abilitare nuove applicazioni SaaS e cloud in modo sicuro, Graham ha iniziato a cercare soluzioni in grado di fornire visibilità sugli ambienti in evoluzione di Lionbridge.



Alla ricerca della capacità di monitorare la superficie di attacco dinamica di Lionbridge, il team di Graham aveva bisogno di una soluzione a basso attrito che potesse integrarsi facilmente con i workflow esistenti. Frustrati dall'elevato volume di falsi positivi di altri strumenti, hanno scelto una soluzione di gestione della superficie di attacco (ASM) che producesse risultati di rilevamento ad alta fedeltà.