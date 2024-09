Con la trasformazione digitale, la superficie di attacco delle aziende continua a espandersi. Le organizzazioni sono riuscite correggere le vulnerabilità note sui propri asset gestiti. Tuttavia, la rapida adozione di modelli hybrid cloud e la crescita della forza lavoro da remoto hanno reso quasi impossibile per i team di sicurezza gestire una superficie di attacco sempre più ampia. I rischi informatici si aggravano ulteriormente quando le organizzazioni ereditano una superficie di attacco sconosciuta in occasione di fusioni e acquisizioni (M&A). Per sapere dove colpiranno gli avversari, è necessario poter vedere la superficie di attacco nel modo in cui loro la vedono.

IBM Security Randori Recon, una soluzione SaaS per la gestione della superficie di attacco esterna, fornisce il rilevamento continuo degli asset e l'assegnazione delle priorità dei rischi dal punto di vista degli autori degli attacchi. Questa offerta cloud-native aiuta il tuo team SecOps a monitorare continuamente la superficie di attacco per scoprire le risorse esposte agli hacker e dare loro la priorità in base alla tentazione dell'avversario. Inoltre, grazie alle integrazioni bidirezionali che funzionano perfettamente con lo stack di sicurezza esistente, contribuisce a migliorare il livello generale di cybersecurity.