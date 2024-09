A partire da un unico indirizzo e-mail, il team di Shaffer ha utilizzato il software IBM Security Randori Recon per sopravvivere alla superficie di attacco esterna di Greenhill e trovare i sistemi che il team non sapeva fossero stati esposti a Internet. Con l'aiuto del motore di definizione delle priorità di Randori Recon, Target Temptation, il team ha aggiornato, riconfigurato e implementato nuovi controlli per proteggere i bersagli più allettanti.

Poi, è arrivato il momento di andare oltre i modelli e di passare al mondo reale con il software IBM Security Randori Attack Targeted. Shaffer ha autorizzato il software a tentare automaticamente gli obiettivi critici, come l'accesso a condivisioni di file sensibili in hosting sulla rete interna di Greenhill. Emulando un autentico avversario, la piattaforma Randori Attack Targeted ha ottenuto l'accesso iniziale eseguendo un exploit per una vulnerabilità non divulgata sull'infrastruttura perimetrale dell'azienda.

Lo scenario ha consentito a Greenhill di elaborare uno scenario di “presupposto compromesso”. Quando si affrontano nuovi exploit, configurazioni errate o credenziali rubate, l'applicazione di patch non è una via d'uscita: i team devono rilevare e rispondere in modo efficace. Questa azione richiede l'implementazione efficace dei prodotti giusti, la corretta serie di processi di risposta agli incidenti e un team esperto nell'esecuzione. L'obiettivo della piattaforma Randori Attack Targeted è quello di addestrare e ottimizzare queste difese.

Con l'autorizzazione in atto, il software Randori Attack Targeted si è spostato attraverso i controlli per ottenere persistenza e movimento laterale, creando l'opportunità di esercitare le capacità di rilevamento e risposta di Greenhill. In ogni fase della kill chain, Shaffer aveva visibilità sulle azioni eseguite e su quali difese funzionavano con successo e quali no. In questo modo è stato possibile rivelare la necessità di aumentare il reporting nei punti chiave della rete e di ottimizzare le regole di rilevamento nella soluzione SIEM dell'azienda. Una volta apportate le modifiche, il team ha riproposto la soluzione Randori Attack Targeted per confermare l'implementazione e ridurre il "tempo di contenimento". Ma non si trattava di un punto di arresto. Il processo di attacco-difesa è continuo: il team di Greenhill riceve notifiche dalla soluzione man mano che cambia la superficie di attacco e può testare le tecniche di attacco nuove ed emergenti.