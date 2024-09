L'azienda madre di Kotak Cherry, Kotak Investment Advisors Ltd., è una delle società finanziarie più grandi e conosciute dell'India e conta un organico di oltre 70.000 dipendenti. Cherry è una start-up interamente posseduta dalla Capogruppo e combina l'eccellente reputazione e le risorse di Kotak con una mentalità veloce, agile e imprenditoriale, cosa che consente al team di sperimentare con le nuove tecnologie e sfruttare nuove idee a vantaggio di una base clienti in continua espansione. “Lavoriamo come una fintech, anche se facciamo parte di un’organizzazione molto più grande”, afferma Bhatia.

In azienda, la crescita della piattaforma digitale Cherry ha generato un entusiasmo notevole. "Gli operatori storici vengono sfidati dalle nuove aziende tecnologiche", afferma Murarka. "Kotak Cherry mostra come possiamo competere come una startup digital-first".