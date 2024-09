Nel 1921, quando i giacimenti di rame nella miniera cominciarono a scarseggiare, Takeuchi spostò la sua attenzione sulla produzione e fondò la Komatsu Ltd. (link esterno a ibm.com). Inutile dire che, da allora, la tecnologia si è evoluta notevolmente. Fin dall'inizio, però, Komatsu si è impegnata a implementare le tecnologie più recenti per migliorare le operazioni e potenziare il proprio team. Oggi questo impegno si estende alla sua strategia di cloud pubblico.

Come molte altre organizzazioni IT, il team di infrastruttura di Komatsu si era sempre affidato a diversi strumenti di monitoraggio, reclami degli utenti e interventi manuali per risolvere i problemi relativi alle prestazioni, mezzi che però non davano la visibilità necessaria per identificare i casi di overprovisioning. Il team poteva impiegare ore per risolvere un caso d'uso relativo all'impatto aziendale. Ciò ha tenuto al team bloccato in un ciclo di azione e reazione, impedendo loro di dedicare una parte più importante del proprio tempo a sviluppare iniziative strategiche.

Inoltre, il team non riusciva a valutare in modo affidabile l’impatto di una decisione in materia di risorse prima che fosse presa. Tutto quello che potevano fare era monitorare l’impatto dopo aver stanziato le risorse. Quando il team ha spostato la propria attenzione sul cloud pubblico e ha iniziato a migrare i carichi di lavoro locali su Microsoft Azure, sapeva di non poter più sostenere questo approccio manuale. Dovevano riuscire a prevenire in modo proattivo i problemi di prestazioni, ridurre gli sprechi e minimizzare il tempo dedicato a risolvere i reclami degli utenti. È stato allora che sono passati alla soluzione di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido IBM® Turbonomic®.